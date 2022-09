VICENZAORO : DU 9 AU 13 SEPTEMBRE, LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DU SECTEUR DE LA JOAILLERIE ORGANISÉ PAR IEG

Plus d'un millier de marques exposantes à Vicence lors de l'édition de septembre de l'événement B2B organisé par Italian Exhibition Group, point de référence pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en orfèvrerie et joaillerie

orfèvrerie et joaillerie Le meilleur de la production Made in Italy et de l'excellence internationale, les tendances, l'innovation, l'information, la formation et le réseautage mondial à destination du secteur

Du 9 au 11, des montres et bijoux vintage avec la troisième édition de VO Vintage, ouverte au public

VICENCE, Italie, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Plus d'un millier de marques exposantes, le meilleur de la production Made in Italy et l'excellence internationale seront présentes au Vicenzaoro September (VOS), le salon international de l'or et de la joaillerie organisé par Italian Exhibition Group (IEG), du 9 au 13 septembre au parc d'exposition de Vicence, et pour la troisième édition de VO Vintage (du 9 au 11 septembre), un événement ouvert au public destiné aux collectionneurs et aux amateurs de haute horlogerie et bijouterie vintage.

En tant que salon commercial universellement apprécié, pépinière de tendances, d'innovation, d'information et de formation, lieu de réseautage mondial et point de référence pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en or et en joaillerie, l'événement international le plus attendu en Europe par le secteur présentera une offre complète avec un retour massif des exposants d'Extrême-Orient (Hong Kong, Chine, Inde et Thaïlande) malgré les restrictions toujours en vigueur.

Le « Jewellery Boutique Show » présente l'haut de gamme avec les nouvelles collections des marques des principaux districts de production nationaux et internationaux, telles que Roberto Coin, FOPE, Crivelli, Fabergé ou encore Damiani, ainsi que des composants et des produits semi-finis, des diamants et pierres précieuses et colorées, des services, communication visuel et packaging.

Les entreprises, les acheteurs, les opérateurs, les institutions, les associations, les médias et les nouvelles générations seront au cœur du format VOS, proposant un aperçu des défis auxquels le secteur doit faire face - internationalisation, RSE, nouvelles technologies, communication - faisant entendre les voix respectées des entrepreneurs, des institutions, des leaders d'opinion et des principaux influenceurs mondiaux de la joaillerie. VO Vintage offrira également la possibilité d'acheter des pièces uniques et précieuses, de rencontrer les meilleurs détaillants et de découvrir les dernières nouveautés avec des experts en montres et bijoux vintage dans un espace réservé du salon.

Vicenzaoro renouvelle l'expérience d'un salon complet et exhaustif dans la région captivante de Venise avec son histoire, son art, sa musique, sa culture ainsi que sa gastronomie et ses vins uniques.

