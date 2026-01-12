VICENZAORO JANVIER 2026 : L'INDUSTRIE MONDIALE DE LA BIJOUTERIE CONVERGE VERS L'ITALIE

VICENZA, Italie, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Vicenzaoro revient du 16 au 20 janvier 2026, la première grande plateforme d'affaires internationale de l'année pour la chaîne d'approvisionnement mondiale de la bijouterie. Organisé par Italian Exhibition Group (IEG) au Vicenza Expo Centre (Italie), le salon enregistre une nouvelle édition à guichets fermés, avec plus de 1 300 marques exposantes. Les exposants internationaux représentent 40 % du total, la plus forte participation provenant de Turquie, Hong Kong, Thaïlande, Allemagne, Belgique, Espagne et Inde, ce qui confirme le rôle de Vicenzaoro en tant que marché mondial.

Cette édition marque la dernière exposition de transition avant l'ouverture du nouveau pavillon central , qui redéfinira le site à partir de Vicenzaoro en septembre 2026.

L'exposition couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de la joaillerie haut de gamme, des pierres précieuses et des diamants aux composants et aux solutions de fabrication, et offre une vue d'ensemble prospective du secteur. Il présente les nouveaux designs et les produits en avant-première des principaux Made in Italy et des acteurs internationaux. Au sein de cet écosystème, 170 exposants font partie de T.Gold, la principale exposition B2B pour les machines de fabrication de bijoux et les technologies de production, présentant l'innovation et l'expertise les plus avancées de l'industrie.

Avec des visiteurs provenant d'environ 140 pays, y compris des marchés d'exportation clés tels que USA et le Moyen-Orient, et un intérêt croissant de l'Asie, Vicenzaoro joue également le rôle d'observatoire stratégique des tendances et des marchés.

« Nous nous efforçons d'offrir de solides opportunités commerciales, un contenu de haute qualité et une expérience améliorée aux visiteurs afin que notre salon de la bijouterie soit une plateforme d'affaires et d'innovation pour l'ensemble du secteur », déclare Matteo Farsura, directeur mondial des salons de la bijouterie et de la mode à l'IEG. « De nouvelles initiatives, telles que le lancement des VO Awards et un programme élargi de conférences et de séminaires avec des partenaires industriels de premier plan, renforcent le rôle de Vicenzaoro en tant que plaque tournante mondiale pour la mise en réseau, l'éducation et l'information sur le marché. »

La nouvelle revendication People • Product • Places reflète l'écosystème économique, où la valeur est créée et étendue à l'échelle mondiale grâce aux personnes, aux compétences et aux relations. « Les personnes, les produits et les lieux sont la force vitale du leadership mondial de Vicenzaoro depuis plus de 70 ans », ajoute M. Farsura. « Le nouveau pavillon central, une fois achevé, donnera à Vicenzaoro le foyer que cette industrie mérite et ouvrira un nouveau chapitre dans le développement du salon et de l'ensemble du secteur. »

Parallèlement à l'activité B2B de Vicenzaoro en janvier, VO Vintage revient du 16 au 19 janvier en tant que marché B2C dédié aux montres et bijoux vintage haut de gamme.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.vicenzaoro.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg