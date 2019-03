Victaulic oferece uma solução pronta e flexível para aplicações de armazenamento refrigerado

Indicação fácil de alinhamento vertical e do braço da estrutura realizado pela parte superior

Sem medição, cortes ou várias viagens até o refrigerador

Combate o movimento diferencial devido à vibração ou ao esforço físico no refrigerador

Elimina a preocupação com o tempo de cura com espuma ou cola, e com a condensação

Adapta-se a qualquer espessura de teto ou parede vedando vários tipos de superfícies como as corrugadas ou ranhuradas

Peças intercambiáveis facilitam o processo de retrofit e o trabalho de manutenção no mesmo dia enquanto consolidam a quantidade de unidades para encomendas e estoque

Tim Voller, operário especializado da Breth-Zensen Fire Protection e cliente da Victaulic disse: "A Victaulic torna nosso trabalho mais rápido e mais fácil. Costumávamos instalar duas cabeças de refrigeração a seco em uma hora, com duas pessoas cortando toda a tubulação de material duro e preparando-as para o alinhamento. Agora com o suporte estilo AB6 VicFlex, podemos instalar de 20 a 25 cabeças de refrigeração a seco em uma hora. Podemos flexionar todas as cabeças em seus orifícios para que fiquem alinhadas de maneira adequada, e não precisamos mais lidar com o problema do spray da espuma. Instalações são muito simples e perde-se um número menor de partes".

Chris Kvistad, gerente de produtos VicFlex da Victaulic disse: "O suporte estilo AB6 VicFlex oferece aos nossos clientes uma solução pronta para aplicações de armazenamento refrigerado reduzindo o risco de condensação que causa a obstrução do sistema. Compatível com múltiplas combinações de mangueiras flexíveis e estilos de sprinkler a seco Victaulic, os instaladores podem trabalhar menos e de uma maneira mais inteligente".

Maximizado para aplicações de armazenamento refrigerado, o suporte estilo AB6 VicFlex está disponível com estilo de defletor de parede lateral pendente, encoberto e horizontal, e as peças intercambiáveis pendentes à disposição incluem: recuada, sleeve and skirt, e embutida. A pressão máxima de funcionamento nominal é de 175 psi/1375 kPa. A temperatura máxima de funcionamento padrão é 150°F/65°C (EPDM/espuma de neoprene). Uma temperatura opcional de funcionamento com intensidade máxima está disponível a 225°F/107°C (espuma de silicone de célula fechada). Para mais informações sobre os modelos de sprinkler a seco disponíveis, acesse www.victaulic.com.

Sobre a Victaulic

Desde 1919, as soluções de controle de fluxo e conexões tubulares da Victaulic otimizam a produtividade das construções e reduzem riscos, garantindo que os projetos sejam concluídos de maneira segura, pontual e dentro do orçamento. Movido por um espírito de inovação contínua, o portfólio da Victaulic com acima de 100.000 produtos e tecnologias patenteadas promove a liberdade de design, além de manutenção e inspeção simplificadas durante a vida útil de qualquer sistema.

Com mais de 3.500 funcionários e 40 instalações internacionais, a Victaulic ajuda os clientes em mais de 120 países a obterem sucesso no setor global da construção. Seja nos edifícios mais altos ou nas minas mais profundas, os clientes confiam em nossos produtos para aumentar a durabilidade em geral do sistema nas condições de operação e nos projetos de construção mais complexos. Para saber mais sobre como nossos produtos de tubulação e serviços de design inovadores projetam confiança em sua construção acesse www.victaulic.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838095/VicFlex_AB6_Image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/511344/Victaulic_Logo.jpg

