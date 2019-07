Victor Conceição: o Rei da Barbearias

FLORIANÓPOLIS, Brasil, 18 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Aos vinte e poucos anos, dez anos atrás, ele enxergou o futuro. O ramo de barbearias era algo simples, sem atrativos, cujo segmento não parecia que ia evoluir.

E foi em Florianópolis que o visionário Victor Conceição fez de uma simples barbearia a maior rede da América Latina: hoje tem 33 unidades espalhadas pelo Brasil e deve passar de 55 até o final do ano.

Dizem que "manezinho da Ilha" – como são chamados os nascidos na capital catarinense – não é empreendedor, mas não se aplica a ele: iniciou a empreender aos 18 anos, quando abriu um site de fotos, sucesso entre os jovens em 2004.

Três anos virou sócio de uma agência de comunicação e eventos e, em 2008, Conceição vislumbrou na Barbearia Vip uma boa oportunidade de negócios e resolveu investir no setor de estética masculina. "Somos um centro de estética masculino. Comecei a observar que muitos clientes iam procurar outros serviços nos salões femininos. Como os homens costumam ser muito práticos, acabavam cortando o cabelo lá também e eu perdia clientela", explica.

Comprou a barbearia, uma loja na época e começou: ele na recepção e mais dois barbeiros atendendo. Logo deixou a agência para focar somente na Barbearia Vip e o crescimento foi meteórico: em 2014 abriu a primeira franquia. Em 2015 a marca estourou no mercado devido ao alto investimento em branding e reestruturação de diversos setores da empresa.

E gera muitos empregos. "Hoje já tenho uma direção, mas há uns quatro ou cinco anos eu fazia para ver no que ia dar. Depois, comecei a entender que estamos no mercado para transformar pessoas, a vida dos funcionários também gira em torno do negócio, eles constroem suas famílias junto com a marca. Atualmente, temos 297 pessoas envolvidas na operação, entre contratados e franqueados", diz o empresário de 33 anos.

A empresa apoia projetos voltados à cultura e ao lazer, como apresentações musicais e de teatro, para incentivar o acesso da população aos bens culturais, além de incentivar a produção dos artistas locais. Outra preocupação da empresa são as questões de mobilidade e o desenvolvimento sustentável: a marca incentiva o uso de meios alternativos de transporte e oferece benefícios aos clientes que utilizam a bicicleta para chegar às suas unidades.

Todas as franquias adotam medidas para incentivar a redução dos desperdícios, como controle do uso de papel, uso racional de energia, coleta seletiva do lixo e projetos de reciclagem. Essas ações refletem a preocupação da empresa com a adoção de práticas que estimulem a conscientização e mudança de hábitos e comportamentos de colaboradores e clientes.

Planos para o futuro? Expansão internacional. Mas tudo ao seu tempo.

Contatos:

franquia@barbeariavip.com.br | (48) 3207 6977

FONTE Barbearia Vip

SOURCE Barbearia Vip