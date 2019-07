Victor Conceição: rede Barbearia Vip é destaque entre as franquias que mais crescem no país

FLORIANÓPOLIS, Brasil, 29 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O jovem empresário Victor Conceição, 33 anos, de Florianópolis, sempre buscou crescimento profissional, mas nada indicava que se tornaria dono da maior rede de estética masculina da América Latina.

Formado em Publicidade e Propaganda, começou a empreender aos 18 anos e em 2004 abriu um site de fotos que teve um relativo sucesso na cidade. Três anos depois, tornou-se sócio de uma agência de comunicação e eventos. Mas foi em 2008, com 22 anos, que Victor Conceição deu a grande guinada na carreira ao vislumbrar na consolidação da Barbearia Vip, uma boa oportunidade de negócios.

Com o sucesso crescente, deixou a agência de publicidade onde ainda trabalhava e focou-se na gestão da Barbearia Vip: "No começo, apostei no negócio com aquele ímpeto de jovem, de conquistar o mundo, testando em campo, na base do erro e acerto. Foi arriscado, mas não me arrependo, pois o que aprendi junto com a equipe não tem preço", avalia hoje o empreendedor.

O crescimento foi meteórico e, em 2014, abriu a primeira franquia. Em 2015, a marca estourou no mercado devido ao alto investimento em branding e reestruturação de diversos setores da empresa.

O segredo do negócio montado contava com uma série de práticas voltadas ao público masculino, assim como os salões de beleza tem os mimos para as mulheres. Fez tanto sucesso que Conceição inovou com serviços de podologia, pacotes de estética e até Dia do Noivo.

A rede almeja fechar 2019 com 60 franquias, sendo 35 abertas atualmente.

E pelos números do mercado a empresa crescerá e muito. O mercado brasileiro de produtos de beleza masculinos atingiu US$ 7,2 bilhões em 2018, acumulando um crescimento de 69,7% nos últimos cinco anos, muito acima da média global, que foi de 26%, segundo o Euromonitor, provedor de pesquisa de mercado.

A Barbearia Vip conta com linha própria de cosméticos, de roupas e até de cerveja, a Beer Vip. E mais uma novidade para o segundo semestre: o ator e cantor Thiago Martins lançará a sua própria linha de produtos cosméticos com a marca Barbearia Vip.

