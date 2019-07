Victor Restis demanda a The American Interest, Inc. por daños por difamación y distorsión de imagen

WASHINGTON, 19 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Victor Restis, el emprendedor y exitoso hombre de negocios, que está clasificado como una de las personas más influyentes de la comunidad naviera internacional y tiene también intereses significativos y diversos en una amplia gama de sectores de negocios --entre ellos, el sector financiero, los medios de comunicación, la hospitalidad y el ocio, la inmobiliaria y la energía--, ha presentado una demanda por difamación y distorsión de imagen contra The American Interest, Inc.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia (caso número: 2019-CA-0044681 B) por el despacho jurídico de Coburn & Greenbaum, PLLC, alega que el artículo de The American Interest titulado "A Greek Bearing Grifts" difamó al Sr. Restis y lo retrató de manera distorsionada. Es de destacar que el artículo afirma que Restis fue atrapado "con las manos en la masa" tomando préstamos del estado bajo los nombres de miembros de la familia y luego "succionando el dinero hacia sus offshore". La demanda alega que esta es una afirmación falsa. El Tribunal de Apelaciones con sede en Atenas falló, mucho antes de la publicación del artículo de The American Interest, que las acciones de Restis eran perfectamente legales y constituían "prácticas bancarias estándar" y que el banco tenía suficiente capital operativo. La demanda sostiene que The American Interest publicó el artículo o bien con conocimiento de la decisión del Tribunal de Apelaciones o bien con una temeraria indiferencia por la verdad, demostrando malicia.

The American Interest es una organización de medios multiplataforma que presenta análisis, opiniones, reseñas y podcasts. Es una revista destacada y con gran circulación sobre asuntos extranjeros. El artículo "A Greek Bearing Grifts" tuvo amplia circulación en todo el mundo y, como se alega en la demanda, provocó significativos daños a Restis. Restis reclama daños y perjuicios por más de US$ 100 millones.

FUENTE Coburn & Greenbaum, PLLC

