Victoria Azarian ingressa na SharkNinja como vice-presidente sênior de criação global

NEEDHAM, Massachusetts, 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A SharkNinja anunciou hoje a nomeação de Victoria Azarian para o cargo de vice-presidente sênior de criação global. Ela reportará diretamente ao diretor de Marketing, Bill Davaris.

"A vasta experiência de marca de Victoria e seu imenso conhecimento de narrativa nos ajudarão a alcançar um novo nível de qualidade em nosso trabalho criativo", disse Bill Davaris. "A Victoria é cheia de inovação e criatividade, e estou muito empolgado para ver como ela unirá a equipe para identificar novas maneiras de ganhar no mercado e promover o desenvolvimento de nossos talentos internos."

Com mais de 20 anos de experiência no setor de publicidade, Victoria foi diretora executiva de criação da Wunderman, Ogilvy e CCO da MKTG (Dentsu). Ela ficou entre as 100 personalidades criativas da Adweek e trabalhou em marcas renomadas, como IBM, IKEA, Kimberly-Clark, Poland Spring, LPGA, Citizens Bank e Unilever. Nativa de Nova York, Victoria terá um escritório remoto na sede da SharkNinja em Needham, em Massachusetts.

"Tenho paixão por conectar marcas a momentos culturais que exercem impacto na sociedade, e é exatamente isso que a SharkNinja vem fazendo com seus produtos cinco estrelas em lares no mundo todo", disseVictoria. "Estou animada em me unir e fazer parte de uma organização dedicada à arte da inovação e espero liderar as equipes criativas da SharkNinja para dar vida a nossos produtos".

A SharkNinja é líder em inovação no setor de produtos domésticos e criadora das famosas marcas Shark® e Ninja®. A SharkNinja oferece o mais recente em tecnologia inovadora e fácil de usar com uma linha crescente de soluções que consistem de produtos de limpeza e higiene doméstica Shark e eletrodomésticos Ninja. Seus produtos são vendidos nas principais redes varejistas e por meio de distribuidores em todo o mundo. Ninja e Shark são marcas registradas da SharkNinja Operating LLC. A SharkNinja é uma subsidiária da JS Global Lifestyle Company Limited (Hong Kong: 1691) líder em inovação em eletrodomésticos de pequeno porte.

