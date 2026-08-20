Vicuna Air lance Vicuna Waypoints pour étendre son réseau dédié aux animaux de compagnie au-delà du transport aérien

Option Express Route : le moyen le plus rapide et le plus confortable. L'option Scenic Route si vous souhaitez que le trajet fasse partie intégrante de l'expérience.

LONDRES, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Vicuna Air annonce aujourd'hui le lancement de Vicuna Waypoints, un nouveau service permettant aux voyageurs de voyager avec leurs animaux de compagnie entre différentes villes d'Europe et les aéroports transatlantiques desservis par Vicuna, notamment sur sa ligne New York–Bruxelles. Tirant son nom des points de repère utilisés en aviation pour guider un itinéraire, Waypoints étend ce concept au-delà de l'avion, en assurant la liaison entre le domicile des clients et leur vol Vicuna grâce à des sociétés de transport et à des hôtels acceptant les animaux.

Vicuna Air passengers, both two- and four-legged, enjoy the view together from the cabin. Vicuna Waypoints will extend the same pet-first approach to the journey before departure and after landing.

Chaque itinéraire est géré par l'équipe de conciergerie de Vicuna, depuis les transferts et les haltes adaptées aux animaux de compagnie jusqu'à l'hébergement et aux correspondances, ce qui simplifie les longs voyages tout en garantissant l'expérience haut de gamme qui fait la réputation de Vicuna.

Ce service comprend deux offres distinctes.

Vicuna Waypoints : la formule Express Route s'adresse aux voyageurs qui souhaitent un voyage simplifié, alliant rapidité et prise en compte des besoins de leur animal de compagnie. Vicuna organise l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique, en tenant compte des moyens de transport acceptant les animaux de compagnie, en coordonnant les correspondances, les arrêts nécessaires et les nuitées, le cas échéant.

Vicuna Waypoints : la formule Scenic Route propose une approche plus tranquille. Des itinéraires sur mesure, s'étalant sur plusieurs jours, combinent des trajets en train en première classe, des chauffeurs privés, des ferries et des hôtels triés sur le volet, avec des étapes soigneusement choisies qui mettent en valeur la beauté et le caractère de l'Europe tout en garantissant le côté pratique du trajet.

« Nous cherchons sans cesse de nouvelles façons de rendre les voyages avec un animal de compagnie plus simples, plus confortables et plus agréables », déclare Jamie Everett, fondateur de Vicuna Air. « Waypoints nous permet de faire vivre l'expérience Vicuna à des voyageurs au-delà des villes que nous desservons directement, sans jamais compromettre le soin et l'attention qui caractérisent notre façon de voyager. Qu'ils optent pour la formule Express ou Scenic, le vol ne représente qu'une partie du voyage. »

L'une des premières régions où Waypoints étendra la portée de Vicuna sera l'Europe du Nord. Paris, Amsterdam et Francfort restent des liaisons directes essentielles via Bruxelles, tandis que les destinations plus éloignées – notamment Hambourg, Copenhague, Stockholm et Oslo – seront desservies via Waypoints. Cela offre aux propriétaires d'animaux de toute la région une nouvelle façon d'accéder à leur vol transatlantique avec Vicuna.

« Nous n'avons pas besoin de prendre un vol direct vers votre ville pour vous y emmener », ajoute Everett. « C'est vraiment ça, l'essence même de Waypoints. »

À propos de Vicuna Air

Vicuna Air est une entreprise londonienne haut de gamme spécialisée dans le transport des animaux de compagnie, proposant des vols charter partagés et privés entre l'Europe et les États-Unis, les animaux voyageant en cabine aux côtés de leurs propriétaires ou d'un concierge Vicuna dédié.

Contact presse :

Kit Spears

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+44 7497 920860

vicunaair.com