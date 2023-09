Vida saudável: segundo a Luuna Sleep, dormir bem deve fazer parte do cotidiano e da rotina

Não é apenas um hábito que precisa ser inserido no dia a dia, uma noite de qualidade também depende muito dos produtos que são utilizados

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Muito se fala em produtividade durante o dia e como fazer para que ele seja aproveitado da melhor forma possível. Porém, pouco ainda é falado da importância e influência do sono em nosso dia a dia.

O sono possui uma função muito importante, a de restaurar o corpo depois de um dia corrido, agitado e cheio de atividades. É durante essas horas que nossos tecidos são reparados, liberamos as toxinas, o corpo se desenvolve e até mesmo as proteínas são sintetizadas, regulando o metabolismo. Por isso, não foque apenas em como ter um bom dia, pois uma noite de qualidade é essencial e complementar para que corpo e mente funcionem bem e de forma equilibrada.

Especialistas recomendam uma média de 8 horas de sono diárias e sem interrupções. Este número pode variar de acordo com a idade de cada indivíduo e as necessidades de desenvolvimento, mas o que é consenso entre os especialistas é que o sono, quando de qualidade e por tempo adequado, pode proporcionar diversos benefícios à saúde do organismo em geral, pois fortalece o sistema imunológico, libera a produção de alguns hormônios e consolida a memória, além de ajudar a manter o peso, fortalecimento do sistema imunológico, redução do estresse, além da melhora do humor e da concentração.

Segundo dados da Fiocruz, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual do PiauÍ (UESPI) - na Cartilha do Sono, dormir menos que o necessário para o corpo se regenerar, além de atrapalhar o funcionamento ideal do organismo, faz com que as chances do desenvolvimento de algumas doenças aumentem, como:

Obesidade: pessoas que dormem menos de 6 horas por noite estão mais propensas ao ganho de peso. Já as crianças que dormem pouco também têm maiores chances de desenvolver obesidade;

Diabetes: a privação do sono está relacionada com a falta de controle do açúcar no sangue pela insulina e pode ocasionar diabetes tipo 2;

Hipertensão e outras doenças cardiovasculares: uma noite com poucas horas de sono pode aumentar os riscos de calcificação da artéria coronária, o que leva ao ataque cardíaco. Também associa-se distúrbios do sono a um risco de hipertensão e irregularidade nos batimentos cardíacos;

Alterações imunológicas: aumenta os níveis de mediadores inflamatórios, o que pode diminuir a capacidade de resistência a uma infecção, por exemplo;

Transtornos mentais: a privação do sono está também relacionada a problemas de saúde mental, especialmente depressão.

DICAS PARA UMA BOA NOITE DE SONO

Alguns hábitos podem ajudar a ter uma boa noite de sono. Veja:

Crie um ambiente propício ao sono como quarto escuro e silencioso;

Procure finalizar as atividades do dia a dia algumas horas antes de ir dormir (de 2 a 3 horas no mínimo), pois sua mente precisa relaxar e desconectar;

Evite alimentos estimulantes antes de se deitar, como o café, canela, pimentas e/ou com excesso de açúcar;

Não estimule sua mente ou corpo - perto do horário de dormir não se deve realizar exercícios intensos

Televisão e celular são prejudiciais para o preparo da mente e do corpo para uma boa noite de sono;

E garanta cama, colchão e travesseiros confortáveis!

E, é nesse último quesito que a Luuna Sleep, marca pioneira na América Latina no conceito de colchão na caixa, pode ajudar e muito! A empresa está há quase 2 anos oferecendo para o brasileiro produtos não apenas de alta tecnologia, mas que ajudam no conforto e na saúde do corpo, colaborando assim para que tenham uma boa noite de sono. São 5 modelos de colchões, todos ergonômicos e com tecnologia que não transfere movimentos. Conheça um pouco mais sobre eles:

- Colchão Luuna One: modelo mais premium, com seus 32cm de altura, espuma viscoelástica de alta densidade e suporte adaptado por zonas, oferece um sono reparador, pois ao se adaptar perfeitamente ao corpo, alivia os pontos de pressão. Além disso, com sua espuma térmica Comfy, as estações do ano e as mudanças de temperatura não serão um problema para o sono, pois sua estrutura de células hiper abertas permitem a passagem de ar; sem contar com a sua capa plus que realiza um resfriamento natural, ajudando a dissipar o calor.

- Colchão Luuna Original Plus: com sistema híbrido elaborado com materiais premium, une molas ensacadas e três espumas de alta qualidade. Com 28cm de altura, possui quatro camadas de conforto: Espuma Térmica Comfy, Espuma Visco Supreme, Espuma Ergo Suporte e Molas ensacadas.

- Colchão Luuna Original: é o colchão queridinho dos brasileiros! Com quatro camadas de espuma e 26cm de altura, seus materiais ajudam na melhora do alinhamento da coluna, equilibrando maciez, frescor e sustentação, graças às suas espumas de alta qualidade e densidade.

- Colchão Luuna Blue: ideal para os que procuram qualidade de descanso a um preço mais em conta. Com duas espumas, 21cm de altura e uma capa ultra suave, é um colchão firme que se adapta ao corpo.

- Colchão Luuna Support: produto certo para quem procura qualidade de descanso e firmeza na hora de dormir. Possui duas espumas (Térmica Comfy e Ergo Suporte) e 18 cm de altura.

Além dos colchões, um bom travesseiro muda totalmente a qualidade do sono e pode ser a solução para uma dor no pescoço, cabeça ou costas! A Luuna Sleep oferece três modelos com alta ergonomia, firmeza e maciez na medida certa:

- Travesseiro Purity: com carvão ativado em sua composição, filtra as impurezas e microrganismos, ótimo para os alérgicos, por exemplo. Desenvolvido ainda com espuma viscoelástica de alta densidade, protege o pescoço e a cabeça no momento do uso.

- Travesseiro Cool Flip: perfeito para qualquer época do ano, pois possui uma película de gel refrescante que ajuda a dissipar o calor, oferecendo uma sensação de frescor.

- Travesseiro Ajustável: último lançamento da marca, permite o ajuste da sua altura, possibilitando que seja encontrada a posição mais confortável para a cabeça. Feito de espuma viscoelástica triturada, o ajuste é fácil, basta abrir a capa e retirar a quantidade de espuma que achar necessário até encontrar a altura perfeita.

Quer saber mais sobre a Luuna Sleep e seus produtos? Acesse https://www.luuna.com.br/ ou conheça o Instagram @luunasleep.br

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão em caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, segue crescendo e ampliando seu portfólio de produtos. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil.

