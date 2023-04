VIDAA bringt die neueste Version seiner am schnellsten wachsenden Smart TV- Betriebssystemplattform auf den Markt und bietet damit ein unvergleichliches Leistungsversprechen für die führenden globalen Smart TV-Hersteller

VIDAA, der führende Anbieter von angeschlossenen TV-Betriebssystemen, die auf lokale Märkte zugeschnitten sind, gibt die Markteinführung der neuesten Version seiner innovativen Plattform bekannt. Die neue Version gibt Marken und Fabriken Zugriff auf die neueste Technologie, die normalerweise Premiummarken vorbehalten ist. Das neue VIDAA-Betriebssystem ist schneller, zuverlässiger, sicherer und bietet mehr Anpassungsoptionen als je zuvor.

CANTON, China, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- VIDAA, ein weltweit führender Anbieter von Smart TV-Betriebssystemen, gab heute die Markteinführung der neuesten Version seiner hochmodernen Plattform bekannt. Als die am schnellsten wachsende Smart TV-Betriebssystemplattform unter den führenden Smart TV-Herstellern der Welt bietet VIDAA einen überzeugenden Mehrwert für Marken und Unternehmen, die außergewöhnliche Benutzererfahrungen bieten und ihre Produkte zukunftssicher machen wollen.

Die neue VIDAA-Plattform bietet eine beeindruckende Auswahl an Funktionen und Vorteilen. Vor allem passt VIDAA die Benutzeroberfläche für seine OEM-Partner an, bietet langfristigen Support, um eine optimale Leistung über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten, und bietet einen ,,einfach anschließen und benutzen"-Ansatz, der die Benutzererfahrung vereinfacht, ohne dass nach Anwendungen gesucht und diese heruntergeladen werden müssen. Mit dem neuen VIDAA-Betriebssystem kann jede Marke auf ein erschwingliches und leistungsstarkes Betriebssystem zugreifen, das über 180 verschiedene Länder und Gebiete unterstützt und einen kostenlosen Sprachassistenten bietet, der 22 Sprachen spricht. Die Lokalisierungsfunktionen von VIDAA stellen sicher, dass die Plattform für Nutzer in Märkten weltweit relevant und ansprechend bleibt.

Darüber hinaus bietet VIDAA seinen Partnern eine hervorragende Unterstützung durch ein engagiertes internationales Marketingteam, das über die ganze Welt verteilt ist, sowie ein OEM-Supportteam mit direkten Beziehungen zu allen Produktionspartnern. Das Unternehmen liefert jährlich über 10 Millionen Geräte aus und bietet seinen Partnern Sicherheit im Rahmen seiner globalen Aktivitäten.

Yaniv Gruenwald, COO von VIDAA, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für seine Partner und Nutzer: „Unsere Mission bei VIDAA ist es, der ultimative Erfolgspartner für OEM-Marken in der Smart TV-Branche zu sein. Wir sind bestrebt, den Nutzern unserer Plattform ein unübertroffenes Nutzererlebnis zu bieten und Innovationen voranzutreiben, die VIDAA-basierte Smart TVs von anderen Smart TV Betriebssystemplattformen unterscheiden. Unser Engagement für den Erfolg unserer OEM-Markenpartner, die Nutzererfahrung und unser unermüdliches Streben nach innovation unterscheidet VIDAA von unseren Konkurrenten."

VIDAA möchte sich bei seinen OEM-Fertigungspartnern für ihre kontinuierliche Unterstützung und Zusammenarbeit bedanken. Das Unternehmen lädt Smart TV-Marken, die an einer Partnerschaft interessiert sind, dazu ein, sich mit VIDAA in Verbindung zu setzen und die Vorteile einer Partnerschaft mit dem Unternehmen als Smart TV-Betriebsplattform zu besprechen.

Mit seinem Engagement für langfristige Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit ist VIDAA bereit, sein schnelles Wachstum in der Smart TV-Branche fortzusetzen. Als partnerorientiertes Unternehmen widmet sich VIDAA der Zusammenarbeit mit Smart TV-Marken jeder Größe, um ihren Erfolg sicherzustellen und Verbrauchern auf der ganzen Welt außergewöhnliche Smart TV-Erfahrungen zu bieten.

Seien Sie dabei, wenn VIDAA am Sonntag, dem 16. April, um 14.30 Uhr im Langham Hotel in Canton, China im Rahmen der Canton Fair eine Grundsatzpräsentation hält und eine Demo-Sitzung abhält. Die Veranstaltung wird live gestreamt auf https://live.laimanhui.com/live/page/1999734712?v=1680517918870

Informationen zu VIDAA

VIDAA ist ein weltweit führendes Unternehmen für angeschlossene TV-Betriebssysteme und bietet eine innovative Plattform, die auf lokale Märkte auf der ganzen Welt zugeschnitten ist. Das Unternehmen ist bestrebt, OEM-Partnern einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Innovationen voranzutreiben, die VIDAA-basierte Smart TVs von denen der Konkurrenz unterscheiden. Mit seinem Fokus auf Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit ist VIDAA der ultimative Erfolgspartner für OEM-Marken in der Smart TV-Branche. VIDAA USA wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia und ist ein Entwickler von Smart TV-Betriebssystemen. Das Flaggschiffprodukt VIDAA TV OS befindet sich derzeit in der sechsten Generation und bietet fortschrittliche Lösungen für eine Vielzahl von führenden Smart TV-Herstellern weltweit, darunter Hisense, JPE, Genius Fashion, Expressluck, HKC, MCTV, SQY, ASANO, TPV und BOE. Das preisgekrönte Linux-basierte lizenzierte Betriebssystem mit Sprachsteuerung, Anwendungsspeicher, Abrechnungs- und Zahlungsfunktionen bietet eine schlüsselfertige Lösung für Unternehmen und Marken, einschließlich lizenziertem Zugang zu führenden globalen und lokalen Anbietern von Premium Streaming-Videoinhalten. Zu den Partnern von VIDAA USA gehören mehr als 140 Smart TV-Marken und über 400 Anbieter von Inhalten weltweit.

Weitere Informationen über die neueste Version von VIDAA und Möglichkeiten einer Partnerschaft finden Sie auf www.vidaa.com

