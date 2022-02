VIDANTA CRUISES, LA PRIMERA LÍNEA MEXICANA DE CRUCEROS DE LUJO, PRESENTA SU ITINERARIO INICIAL

Cuidadosamente diseñado para crear una experiencia de navegación privada y altamente personalizada, pero con una amplia gama de amenidades, opciones gastronómicas y actividades fascinantes, Vidanta Elegant iniciará sus operaciones con un exclusivo itinerario inspirado en su debut, el cual está perfectamente creado para explorar la cultura y tradiciones mexicanas en algunas de las joyas ocultas del país y para mostrar al mundo la belleza única de México.

Con una capacidad excepcional de 298 huéspedes, los 149 camarotes y suites que conforman Vidanta Elegant, ofrecen impresionantes vistas al exterior y reflejan comodidad, estilo y amplitud en un entorno de completa exclusividad y lujo, finamente equipados y todos ellos garantizando la máxima seguridad con la incorporación de los estrictos protocolos de salud e higiene de los Estándares Extraordinarios ® de Grupo Vidanta en sus operaciones, lo que convierte a Vidanta Cruises en la también primera línea de cruceros con un protocolo COVID, el cual destaca por la tecnología PYURE de grado médico, cuyos sistemas de filtración fueron diseñados específicamente para su barco inaugural y que han demostrado eliminar el 99.9% de todos los virus, mientras permiten la circulación de aire fresco en todas las áreas de la embarcación.

"Cuando iniciamos el proceso para dar vida a Vidanta Cruises, teníamos muy claro que queríamos superar las expectativas de nuestros huéspedes, así como impactar positivamente a nuestro México y a nuestra gente. Después de un arduo proceso, estamos muy felices con el resultado. No solo nos hemos convertido en el primer desarrollador mexicano que opera tanto en tierra como en mar dentro del territorio nacional, sino que estamos generando nuevos empleos directos e indirectos que beneficiarán a muchas comunidades de las costas del Pacífico mexicano y estamos posicionando a nuestro país como un destino turístico de clase mundial", mencionó Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta. "Reiteramos el compromiso que tenemos como Grupo Vidanta con el desarrollo integral de México, por lo que continuaremos trabajando para seguir inspirando generaciones de felicidad y revolucionando la industria turística", finalizó.

Vidanta Elegant cuenta con 13 restaurantes y bares, un spa y gimnasio de última generación, un salón con entretenimiento en vivo y, superior al promedio de la industria, ofrece casi dos veces más de espacios al aire libre y públicos por huésped, además de un área de balcón superior a las de los principales cruceros a nivel nacional e internacional; una proporción de casi un miembro de la tripulación por cada pasajero, a diferencia del estándar que es de uno a cinco.

Extendiendo a altamar la galardonada oferta de hospitalidad y de entretenimiento, así como el servicio excepcional que caracterizan a Grupo Vidanta en tierra, Vidanta Cruises establecerá un nuevo estándar en la industria de los viajes y marcará un hito en la historia marítima de México.

Información detallada sobre Vidanta Elegant, incluyendo los itinerarios, la duración y las fechas de viaje, están disponibles en VidantaCruises.com o a través del correo electrónico [email protected]

Para conocer más acerca de este y otros extraordinarios proyectos de Grupo Vidanta, incluyendo la próxima apertura de VidantaWorld, una colección de parques de ensueño, así como el excepcional portafolio de destinos, resorts y entretenimiento en las playas más hermosas de México, le invitamos a visitar GrupoVidanta.com

Acerca de Vidanta Cruises

Grupo Vidanta –el desarrollador líder de resorts e infraestructuras turística y de entretenimiento en México y Latinoamérica– ha expandido su galardonada hospitalidad a altamar con el lanzamiento de Vidanta Cruises. Disponible exclusivamente para huéspedes de Vidanta, Vidanta Cruises es la primera línea de cruceros de lujo mexicana, la cual brinda una nueva manera de descubrir México con el mismo nivel de sofisticación, entretenimiento y máximo servicio que caracteriza a la marca Vidanta. La embarcación inaugural, Vidanta Elegant, promete una proporción sin precedente, huésped –tripulación, de casi uno a uno–; la íntima sensación que brinda un yate privado; espaciosas cabinas con servicio personalizado; lujosas amenidades; propuestas gastronómicas de clase mundial; sofisticados itinerarios y mucho más. Vidanta Cruises incorpora los estrictos protocolos de salud e higiene de los Estándares Extraordinarios de Grupo Vidanta en sus operaciones, lo que la convierte en la primera línea de cruceros con un protocolo de COVID.

Para obtener información adicional sobre Vidanta Cruises, visite VidantaCruises.com

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces y entretenimiento. El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño una realidad a través de lujosos resorts turísticos y espectaculares centros de entretenimiento en los lugares más codiciados de las costas de México –Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán–, con siete marcas distintas que incluyen Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze.

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras. Dentro de estas originales colaboraciones se incluye Cirque du Soleil JOYÀ, la primera experiencia teatral y culinaria, única en su tipo en México y permanente en la Riviera Maya; un exclusivo acuerdo a largo plazo con la compañía internacional de hospitalidad Hakkasan Group para presentar una serie de experiencias novedosas de nightlife, estilo de vida y gastronómicas, empezando con Omnia Dayclub, Casa Calavera y SHORE bar en Vidanta Los Cabos; así como una relación constante con Nicklaus Designs y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable de desarrollar el primer aeropuerto privado en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Nombrada frecuentemente como una de las "Mejores Empresas para Trabajar en México", la organización mantiene un fuerte compromiso con sus 17,000 colaboradores y las comunidades cercanas, a través de su continua misión dedicada a esfuerzos ambientales y sociales, incluyendo el 'Distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2019' otorgado por el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.), las certificaciones EarthCheck y sus fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta.

Este 2019, Grupo Vidanta anunció la introducción The Estates a su portafolio, la más exclusiva y suntuosa opción de hospedaje que ofrecerá extraordinarias amenidades y experiencias vacacionales en México; así como la apertura del lujoso parque acuático Jungala, que ofrece una experiencia única para disfrutar de lo mejor de la naturaleza, el descanso y las atracciones acuáticas en un magnífico entorno; además del lanzamiento de la primera línea mexicana de cruceros de lujo, Vidanta Cruises.

Para obtener más información, visite www.GrupoVidanta.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1741697/Image_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1741696/Imane_02.jpg

FUENTE Grupo Vidanta

SOURCE Grupo Vidanta