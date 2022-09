VidCon México 2022 electrizó el mundo digital por primera vez en Latinoamérica

A lo largo de tres días, VidCon México reunió a más de 14 mil asistentes para celebrar la convención más grande del mundo digital

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- ¡Gracias fans! Del 23 al 25 de septiembre, celebramos la llegada de VidCon por primera vez en México y en Latinoamérica. La convención de creadores de contenido digital más grande a nivel mundial se llevó a cabo en el emblemático Centro CitiBanamex de la Ciudad de México en donde los creadores más populares de contenido, sus fans y profesionales de la industria, se unen en un solo lugar para celebrar la magia del mundo digital.

Durante 3 días, se llevaron a cabo +60 paneles, sesiones de preguntas y respuestas y talleres en vivo de los creadores de contenido favoritos de México y Latinoamérica. Asimismo, tuvieron lugar 39 sesiones de Meet & Greet además de presentaciones de artistas sorpresas de la talla de Camilo acompañado de Evaluna, seguido de ACZINO y Bonnz quienes musicalizaron YouTube Shorts Fest 22.

El sábado, Lasso, Alex Hoyer, Karol Sevilla y Mario Bautista tomaron el YouTube Stage, mientras que en el Coca-Cola Festival Stage se presentaron The Mechanic House DJ, Angel 22, Alan Wittels, Saak y Ghetto Kids donde hicieron bailar a miles de asistentes.

+100 creadores de contenido nos inspiraron con sus experiencias, conocimiento y pasión. JuanPa Zurita, Luisito Comunica, Calle y Poché, Kenia Os, Domelipa, Daniela Rodrice, Paco de Miguel, Leyendas Legendarias, Mario Ruiz y Chinguamiga fueron algunos de los creadores de contenido más aclamados y quienes electrizaron este evento.

El Track de Industria presentó 42 sesiones fundamentales para quienes están dedicados a profesionalizar el entorno digital. Ejecutivos de las tecnológicas que están marcando la pauta de los negocios como Spotify, Meta, YouTube, Snapchat, TikTok, compartieron con una audiencia ávida de saber, sus hacks y consejos para poder triunfar sin importar cuál sea la vertiente en la que se desempeña.

Esta primera edición contó con más de 30 patrocinadores y marcas que han apostado por la GenZ y el mundo digital como Coca-Cola, Telcel, CitiBanamex, Mattel, YouTube, Hotmart, TikTok, Jellysmack, Snapchat entre otras muchas, quienes hicieron posible que este evento fuera una realidad y un éxito sin precedente.

Algunos highlights de VidCon México:

El Track de Industria se llevó a cabo el 23 de septiembre donde diferentes creadores digitales, aficionados y personas de la industria de los medios digitales convergieron en tiempo real para trazar el futuro del vídeo en línea en más de 40 ponencias con temas de trascendencia tales como Salud Mental, NFTs, monetización, el futuro de los podcasts, el futuro de las noticias en el mundo digital, gaming y GenZ.

El Track de Comunidad se realizó el 24 y 25 de septiembre, diseñado para conocer a los creadores de contenido más queridos, entender su visión del mundo digital, sus pasiones y tips para ser el más pro en redes. Las presentaciones en vivo de los creadores de contenido favoritos estuvieron abarrotadas, los paneles de preguntas y respuestas con creadores invitados fueron sumamente enriquecedoras, los talleres de creatividad explotaron el potencial de todos los asistentes y los conciertos prendieron a la audiencia.

La Expo Hall contó con +20 marcas participantes como Pinterest, TikTok, Barbie, TotalPlay, YouTube Shorts, además de las marcas de Paramount como Paramount+, Pluto TV, MTV, Nickelodeon y Comedy Central, quienes ofrecieron en sus stands, diversas experiencias inmersivas como un show de standup en vivo que los visitantes pudieron compartir en sus redes sociales para ganar geniales premios.

La zona de mercancía oficial dentro de la Expo Hall, contó con la participación de +11 marcas como American Eagle, PlayGround, Antrax, Skabeche, Raw Talent, Leyendas Legendarias, Chingu Amiga, entre otros.

Los asistentes con boleto para los días de Track de Comunidad y boleto de Track de Industria pudieron acceder a la fiesta de bienvenida a cargo de YouTube Shorts donde no sólo reunieron a los creadores más populares del momento sino a reconocidos músicos para sorprender a todos los asistentes con inigualables performances de Camilo, Aczino, DJ Bonnz y Esa mi Pau.

¡La primera edición de VidCon México fue icónica! Estamos seguros de que la primera edición de la convención más grande del mundo digital será una de las anécdotas favoritas de los fans en Latinoamérica. Para más información por favor visita: https://vidcon.com/mexico/es/agenda

Acerca de VidCon

VidCon es el mayor evento del mundo para fans, creadores, ejecutivos y marcas apasionados por el vídeo online, los medios de comunicación dirigidos por la comunidad y la construcción de comunidades diversas. El emblemático evento VidCon US celebró su 10º aniversario en 2019, acogiendo a 75.000 asistentes y más de 120 expositores de marcas. En 2020, VidCon lanzó VidCon Now, una oferta digital continua y gratuita con programación semanal para su base global de fans. Hasta el primer trimestre de 2021, VidCon Now acogió casi 200 sesiones virtuales con 1,5M de espectadores únicos, 2M de visualizaciones totales y casi 68M de minutos de visionado. La presencia internacional de VidCon continúa expandiéndose con eventos nuevos y recurrentes en Ciudad de México, Abu Dhabi, Australia y Londres, entre otros. VidCon fue fundada por los veteranos creadores de YouTube John y Hank Green (Vlogbrothers) y fue adquirida por Paramount Global en 2018.

