Presentación del video multilingüe "Ultra-High Voltage: Connecting a Greener World" (Ultra alto voltaje: conexión de un mundo más ecológico)

BELÉM, Brasil, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con un video vívido e intuitivo, las características y ventajas de la tecnología china de transmisión de ultra alto voltaje (UHV, por sus siglas en inglés) cobran vida en la pantalla. En fecha reciente, el creativo video multilingüe "Ultra-High Voltage: Connecting a Greener World" se estrenó en el pabellón de China de la 30.ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El video se produjo gracias a la colaboración entre State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company, China International Publishing Center (CIPC) y Hunzhi Culture Communication Co., Ltd. y, a diferencia de las narrativas tradicionales con gran cantidad de texto, ilustra las características de ahorro energético, reducción de emisiones, responsabilidad medioambiental y seguridad de la tecnología UHV de China mediante atractivas animaciones, lo que llamó la atención de los delegados internacionales. Para contribuir a una mejor comprensión mundial de la tecnología, se exhibieron folletos de historietas multilingües junto con el video en el stand de la exposición, donde numerosos asistentes se detuvieron para obtener ejemplares.

Video creativo sobre ultra alto voltaje de China se estrena en el pabellón de China en la COP30 Los delegados internacionales solicitan y leen folletos de historietas multilingües titulados: "Ultra-High Voltage: Connecting a Greener World" (PRNewsfoto/Hunzhi Culture Communication Co., Ltd.)

De cara al futuro, Hunzhi tiene previsto seguir explorando el uso de historietas como formato de comunicación multilingüe. Mediante videos animados creativos, folletos ilustrados e historietas presentados en plataformas internacionales de intercambio cultural, la empresa pretende presentar la tecnología UHV de China y las prácticas asociadas a ella de una manera más dinámica y accesible, así como promover el entendimiento mutuo y el intercambio entre culturas.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2846943/video_1.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846944/1.jpg



FUENTE Hunzhi Culture Communication Co., Ltd.