Videojet et Loftware annoncent un partenariat stratégique pour accélérer l'automatisation de l'étiquetage, du marquage et du codage

Le partenariat entre Videojet et Loftware permettent aux entreprises de faire un bond en avant vers l'automatisation, sans le coût d'un remplacement de masse des flottes d'imprimantes existantes. Avec Loftware Spectrum pour commander leurs appareils, les entreprises peuvent se libérer de leur dépendance aux logiciels propriétaires généralement fournis par les fabricants d'imprimantes. Grâce à lui, les entreprises qui ont longtemps eu des difficultés avec de multiples façons de commander des dispositifs de marquage et de codage dans un environnement qui est généralement un mélange hétérogène de technologies d'impression et de logiciels associés de différents fabricants pourront se transformer.

« Chercher des moyens innovants d'améliorer l'efficacité opérationnelle de nos clients et de réduire les erreurs de production, c'est ce que Videojet fait chaque jour pour des milliers de clients à travers le monde, affirme Ondrej Kruk, président de Videojet. Toutes les entreprises peuvent bénéficier de l'expertise approfondie de l'industrie et de la collaboration des équipes Videojet et Loftware. La combinaison des performances supérieures de Videojet, de sa gamme de technologies de marquage et de codage et de Loftware Spectrum permettra aux entreprises de se diriger progressivement vers l'automatisation numérique en contrôlant des appareils Videojet et ceux d'autres fournisseurs. »

La version Loftware Spectrum 4.6 désormais disponible étend ses puissantes capacités d'étiquetage d'entreprise pour inclure le pilotage d'un large ensemble de dispositifs de marquage et de codage. Les nouveaux tableaux de bord des opérateurs, combinés à une intégration standard avec les applications professionnelles, éliminent également les interventions humaines inutiles lors des opérations d'étiquetage, de marquage et de codage. En s'assurant que le bon modèle et les bonnes données se trouvent à chaque imprimante, tant dans leurs propres installations que dans celles de leurs entrepreneurs, les organisations sont en mesure d'éviter les erreurs et le manque d'efficacité découlant d'interventions manuelles incohérentes lors des changements de produits.

« Loftware a été le pionnier de l'espace d'étiquetage d'entreprise alors que la demande pour une plateforme normalisée d'étiquetage à l'échelle des opérations mondiales d'une organisation augmentait. Ces dernières années, cette même tendance s'est étendue au marquage et au codage. Les entreprises attendent une solution logicielle unique pour remplacer l'utilisation et la gestion d'applications logicielles disparates et propriétaires nécessaires pour différentes marques et modèles d'appareils, a déclaré Robert O'Connor, Jr., président et PDG de Loftware. Nous sommes heureux de nous associer à un leader dans le domaine comme Videojet et d'élargir les capacités robustes de Loftware Spectrum afin que nos clients actuels et futurs puissent profiter de notre gamme complète de capacités de production, y compris les dispositifs de marquage et de codage. »

Grâce à cette collaboration, les clients peuvent désormais implémenter, déployer, maintenir et adapter facilement toutes leurs opérations d'étiquetage, de marquage et de codage sur plusieurs usines à partir d'une plateforme unifiée. Ils peuvent également éliminer les problèmes coûteux et chronophages causés par l'intervention manuelle et l'étiquetage erroné en phase de production tout en bénéficiant de capacités de surveillance mondiale et en atteignant l'autonomie locale.

Loftware Spectrum est compatible avec une gamme complète d'imprimantes Videojet de haute qualité et offre des interfaces utilisateur configurables basées sur les règles de gestion, ainsi que des API pour soutenir l'intégration avec les systèmes de production et de gestion. Grâce à son service à distance innovant VideojetConnect et à la plus grande équipe de service sur le terrain de l'industrie du marquage et du codage, Videojet contribue à l'amélioration de la disponibilité de la ligne de production tout en réduisant la nécessité d'intervention du client dans les processus de marquage et de codage.

Loftware Spectrum est une solution d'étiquetage d'entreprise basée sur le cloud qui assiste les opérations essentielles de l'entreprise pour assurer la disponibilité et permettre l'impression de large volumes d'étiquettes dans l'ensemble des opérations mondiales. Il est configuré en fonction des besoins spécifiques des clients et offre des performances inégalées. Elles assurent précision et cohérence tout en maximisant la flexibilité. Pour répondre aux exigences croissantes en matière de conformité informatique pour la technologie d'exploitation, Spectrum propose la conformité de sécurité SOC de type 2 et la polyvalence pour le déploiement sur le cloud avec basculement périphérique ou le déploiement sur site. Spectrum offre également des capacités d'intégration certifiées pour SAP, Oracle et d'autres applications professionnelles.

