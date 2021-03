Videvince Ventures anuncia parcerias no setor de telecomunicações

SÃO PAULO, 2 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A venture builder brasileira Videvince Ventures anunciou sua entrada no setor de telecomunicações por meio da formação de parcerias e certificações oficiais com duas empresas renomadas do ramo: a Infobip e a Zenvia.



Ambas fornecem soluções de canais de telecom como SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Telefonia e são as primeiras parceiras da Videvince no setor.



Com isso a Videvince passa a oferecer soluções de desenvolvimento customizado de chatbot com inteligência artificial, contact center integrado e outros serviços com o foco na otimização da comunicação entre empresas e clientes.



De acordo com o CEO e fundador da Videvince, Pedro Salles Leite, a comunicação eficaz com o consumidor é algo que precisa fazer parte do DNA de todo negócio.



"Sempre buscamos tecnologias de ponta para alavancar nossos produtos e agregar valor às soluções que oferecemos. Esses novos projetos são o primeiro passo para um futuro que aproxime as marcas de seus consumidores em uma escala global", explica.



Tais parcerias acontecem neste importante momento em que, cada vez mais, os consumidores esperam ter atendimento rápido via canais já utilizados no dia a dia. As empresas precisam estar acessíveis aos seus clientes e se diferenciar através de inovações na comunicação digital. Desde 2017, a Videvince vem alavancando empreendedores, empresas e o setor público por meio de projetos de transformação digital.



