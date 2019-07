VidMob expande sua presença internacional com escritórios na Irlanda e no Brasil

NOVA YORK, 31 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A VidMob, a primeira plataforma de criação do gênero, anunciou hoje a expansão global da empresa e sua solução de tecnologia premiada, a Agile Creative Studio, com a abertura de dois novos escritórios: em Dublin, na Irlanda e em São Paulo, no Brasil. O primeiro funcionará como a nova sede da região EMEA da VidMob, fornecendo suporte a campanhas de várias companhias Fortune 500, e também direto para marcas para consumidores. O escritório de São Paulo administrará os projetos e as relações com marcas e agências na América Latina. Os escritórios são adições importantes à presença já existente da VidMob, com sede global em Nova York e escritórios norte-americanos em Los Angeles, San Francisco, Chicago, Atlanta e Pittsfield, Massachusetts.

Roy Cohen, diretor de parcerias da região EMEA, atuará como líder do escritório de Dublin concentrando-se no crescimento da carteira de clientes da VidMob e nas relações de parceria na Europa, Oriente Médio e África. Antes de se unir à VidMob, Cohen foi cliente parceiro, líder vertical e estrategista de resposta direta no Facebook e CEO da JWT Digital em Israel. Foi também o fundador da Quantum Brands, uma empresa de consultoria de pesquisa de mercado.

Miguel Caeiro, diretor de área da América Latina, lidera o escritório de São Paulo. Contratado em abril de 2019, sua especialização na região o capacita a ajudar importantes agências de propaganda e marcas a acelerar o investimento na mídia digital e na propaganda de vídeo em dispositivos móveis em um país onde os comerciais tradicionais de TV ainda dominam. A VidMob é considerada uma pioneira na região, unindo a criação e os dados para acessar dólares para a propaganda em dispositivos móveis. Caeiro ocupou a posição de diretor de marketing na Unilever em Portugal, seguido de nove anos como estrategista de marcas para importantes publicitários na região da América Latina.

"Ao expandirmos nosso trabalho com marcas de todo o mundo, o estabelecimento dos escritórios nessas duas regiões é fundamental para o crescimento da VidMob", disse Craig Coblenz, diretor de receitas da VidMob. "Nossa presença local na região EMEA e na América Latina coloca-nos em posição de proporcionar o que os marqueteiros regionais e globais desejam: uma solução de tecnologia que lhes permita aprimorar sua criação em vídeo rapidamente, com bom custo-benefício e em escala para a obtenção de resultados de alto desempenho."

"A VidMob realmente nos impressionou com o trabalho recentemente realizado para nossa campanha de vídeo em dispositivos móveis apresentando a linha de maquiagem para olhos de Kim Kardashian West. Proporcionou uma taxa de conversão acima de duas vezes maior do que nosso material de criação original", disse Noa Cornberg, diretor de operações da Carolina Lemke. "Estamos muito felizes pela sede oficial na região EMEA e esperamos realizar muito mais com Roy e equipe."

A VidMob é uma parceira de criação certificada do Facebook, Instagram, Google/YouTube, Snapchat, Twitter, Pinterest e LinkedIn.

Sobre a VidMob

A VidMob é a primeira plataforma integral de tecnologia de criação do gênero que oferece criação, análise e otimização de vídeo para proporcionar um fluxo contínuo de anúncios de vídeo digital de alto desempenho. A empresa recebeu prêmios importantes da indústria e é parceira de criação certificada do Facebook, Instagram, Google/YouTube, Snapchat, Twitter, Pinterest e LinkedIn. Com a missão de desenvolver a criatividade para melhor, a VidMob destina uma porção de cada dólar ganho para o financiamento da produção de anúncios em vídeo para organizações sem fins lucrativos. Para mais informações sobre a VidMob acesse www.vidmob.com.

Contato para a mídia:

Laura Goldberg

LBG Public Relations para a VidMob

lauragoldberg@gmail.com

+1-347.683.1859

FONTE VidMob

Related Links

http://www.vidmob.com



SOURCE VidMob