Vidrio Financial neemt Nick Bourne aan om groei in EMEA-markt te leiden

NEW YORK,, 25 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Vidrio Financial ("Vidrio"), een leverancier van beheerde datadiensten en software voor wereldwijde institutionele allocators, kondigde vandaag de aanwerving aan van Nick Bourne als commercieel directeur om voort te bouwen op de snel groeiende EMEA-activiteiten van het bedrijf.

Voordat hij bij Vidrio kwam, was Nick managing director bij TS Lombard (voorheen Lombard Street Research), een toonaangevend adviesbureau voor macro-onderzoek. In deze functie bouwde hij 24 jaar commerciële ervaring op met het leveren van onderzoek en oplossingen aan asset allocators, fondsbeheerders, consultants en traders over het hele spectrum van de aankoopzijde. Nick bouwde een succesvol verkoopteam op en werd benoemd tot hoofd verkoop voordat hij uiteindelijk managing director (CEO) werd.

"We zijn zeer verheugd dat Nick onze eerste speciale commerciële directeur wordt om onze verdere uitbreiding in Europa en daarbuiten te leiden. We hebben het geluk gehad om een sterke basis van toonaangevende klanten in Europa op te bouwen en kijken uit naar de hulp van Nick om onze groei verder uit te breiden", aldus Federico De Giorgis, President, Vidrio Financial. "Met de uitrol van ons nieuwe V7-platform en de onlangs geïntroduceerde competenties voor diverse vermogenscategorieën voor de privémarkten als aanvulling op onze competenties voor liquide alternatieven, zijn wij zeer goed gepositioneerd," voegde hij eraan toe.

"De dynamische marktkrachten van vandaag vereisen meer dan ooit dat vermogensbezitters en -toewijzers hun gegevensverzameling, -systemen en -processen toekomstbestendig maken met robuuste technologie en diensten", aldus Nick Bourne, commercieel directeur EMEA. "Meerdere "silo legacy"-tools en -systemen betekenen hogere kosten, operationele inefficiëntie, verhoogde risico's en mogelijk gemiste kansen. Ik kijk ernaar uit om Vidrio te helpen relaties op te bouwen om deze kansen te benutten," voegde Bourne eraan toe.

Nick zal verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van relaties voor alles wat met toewijzing te maken heeft, onder andere met asset managers, verzekeringsmaatschappijen, schenkingen en stichtingen, pensioenen, family offices, vermogensbeheerders, staatsfondsen en meer.

Over Vidrio Financial

Vidrio Financial (www.vidrio.com ) is de eerste Technology Enabled Service voor allocators - die beheerde datadiensten en software voor portefeuillebeheer levert aan institutionele beleggers wereldwijd. Vidrio's dataservices, analytics en workflow-applicaties voor diverse vermogenscategorieën stellen allocators in staat om controle te krijgen over hun complexe beleggingen en contacten met externe managers terwijl ze de kosten verlagen, middelen optimaliseren en operationele risico's beperken.

