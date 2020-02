Viettel fait l'annonce de ses fanpages officielles afin de protéger ses clients des fraudes en ligne

Les clients de Viettel peuvent trouver des informations concernant le groupe et ses sociétés membres sur les sources officielles vérifiées, dont des sites Web, des applications mobiles et les pages Facebook suivantes :

Viettel Group : https://www.facebook.com/vietteljourney

Viettel Telecom : https://www.facebook.com/Vietteltelecom

Viettel Digital Services : https://www.facebook.com/TCTDICHVUSO

Viettel Post : https://www.facebook.com/viettelpost

Viettel Global : https://www.facebook.com/Viettel-Global-104992484212202

Viettelimex : https://www.facebook.com/ViettelstoreOnline/

Viettel High Technology : https://www.facebook.com/Viettelhitech

Viettel Business Solutions : https://www.facebook.com/ViettelBusinessSolution

Viettel M1 : https://www.facebook.com/viettelm1

Viettel IDC : https://www.facebook.com/viettelidc

Viettel FC : https://www.facebook.com/viettelfootballclub

Viettel Cyber Security : https://www.facebook.com/anninhmangviettel

Viettel Cyberspace Center : https://www.facebook.com/viettelcyberspacecenter

Viettel Academy : https://www.facebook.com/hocvienviettel

Viettel Aerospace Institute : https://www.facebook.com/ViettelX

Unitel : https://www.facebook.com/Unitel.la

Metfone : https://www.facebook.com/metfone.closer

Halotel : https://www.facebook.com/haloteltanzania

Lumitel : https://www.facebook.com/lumitelburundi

Bitel : https://www.facebook.com/bitelperu

Nexttel : https://www.facebook.com/Nexttelcameroun

Telomor : https://www.facebook.com/telemor.tl

Natcom : https://www.facebook.com/natcomht

Mytel : https://www.facebook.com/mytelmyanmar

À propos de Viettel Group

Viettel Group est une entreprise internationale dont le siège est à Hanoï, au Vietnam. Le groupe a des investissements dans 11 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Viettel compte cinq secteurs d'activité, avec les télécommunications et les technologies de l'information (TIC), la recherche et la fabrication d'équipements électroniques et de télécommunication, l'industrie de la défense, la sécurité informatique et les services numériques. Viettel Telecom, membre de Viettel Group, est le plus important fournisseur de services de télécommunications au Vietnam.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1095707/Viettel_Group_Facebook_Official_Information.jpg

Related Links

http://viettel.com.vn/



SOURCE Viettel