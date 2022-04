ViewLift anime un panel avec les leaders mondiaux du sport au NAB Streaming Summit 2022

La principale solution mondiale de streaming vidéo organise une discussion sur le streaming sportif en direct et la création de bases de fans mondiales

NEW YORK, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- Alors que les ligues et les clubs sportifs lancent leurs propres plateformes de streaming, un groupe diversifié d'experts de premier plan de l'industrie examinera comment ils ont bâti leur audience mondiale lors d'un panel au 2022 NAB Streaming Summit , animé par Rick Allen, PDG de ViewLift , le leader mondial des solutions de streaming de bout en bout et OTT (over-the-top).

Le panel discutera de la façon dont les ligues et les clubs sportifs peuvent pénétrer les marchés mondiaux, généralement inexploités par les chaînes de diffusion conventionnelles. Les panélistes expliqueront également comment ils ont réussi à créer des bases de fans mondiales et partageront les meilleures pratiques pour l'acquisition et l'engagement des abonnés.

Le panel présentera les commentaires d'experts des leaders de l'industrie dans le domaine des médias sportifs, notamment :

Les participants apprendront également à utiliser les données pour personnaliser le contenu des abonnés, ce qui leur permettra d'obtenir un maximum de revenus. Enfin, les panélistes discuteront des conseils commerciaux pour fidéliser les clients dans un monde marqué par des choix médiatiques exponentiels.

« Les sports en direct reviennent enfin à leur plein potentiel depuis la pandémie, mais les équipes et les ligues ont perdu des revenus importants et cherchent de nouvelles façons d'accroître l'engagement des fans », a déclaré Rick Allen, PDG de ViewLift. « Nos trois panélistes sont des experts de l'engagement des fans à l'échelle mondiale et fourniront des informations importantes sur la coordination des services numériques et des licences linéaires. ViewLift a soigneusement préparé ces intervenants pour relever les défis communs liés à la création de bases de fans mondiales. »

« L'OTT et le D2C sont des tendances passionnantes, mais on ne peut pas les concevoir de manière isolée », a déclaré Fabio Gallo, responsable produit chez LaLiga Tech. « Pour que ces entreprises voient le retour sur investissement, les organisations doivent avoir le bon processus stratégique, qui, à notre avis, place l'analyse des données au centre. »

La session « Live Sports Streaming : Recipe For Global Fan Following », aura lieu le mardi 26 avril, de 10 h 15 à 11 h 15, dans la salle W311-W313 du West Hall du Las Vegas Convention Center. Le panel est disponible pour tous les participants munis d'un Streaming Summit Pass.

Des informations supplémentaires sur la session sont disponibles sur le site Web du NAB Show . Pour en savoir plus sur ViewLift et ses solutions OTT, consultez www.viewlift.com.

À propos de ViewLift :

ViewLift est une plateforme complète de distribution de contenu numérique qui permet aux entreprises médiatiques, aux ligues et aux équipes sportives, aux diffuseurs et à d'autres de monétiser leur contenu au moyen d'applications de marque natives sur les principaux appareils de streaming, notamment le Web, les appareils mobiles, les appareils connectés à la télévision, les téléviseurs intelligents et les consoles de jeu. ViewLift fonctionne dans tout l'écosystème numérique, en comprenant les exigences et les meilleures pratiques uniques de chaque appareil. ViewLift offre à ses clients une gamme de modèles de monétisation sur une plateforme propriétaire avec des analyses avancées, suivant les performances en temps réel.

Contact pour les médias :

Ashlea Alley

BLASTmedia pour ViewLift

[email protected]

317.806.1900

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1698512/ViewLift_OTT_solutions_Logo.jpg

SOURCE ViewLift