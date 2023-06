ViewLift lance LIV Golf+ sur les Smart TV de LG pour les prochains tournois de Valderrama et de Londres

NEW YORK, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- ViewLift, un leader mondial dans les solutions de streaming et over-the-top (OTT) de bout en bout, est ravi d'annoncer le lancement de nouvelles fonctionnalités pour l'application LIV Golf+ Smart TV, la meilleure de sa catégorie. En outre, l'application est disponible dans le monde entier sur les Smart TV LG à temps pour les tournois LIV Golf en Espagne (Valderrama, 30 juin au 2 juillet) et à Londres, Royaume-Uni (Centurion Club, 7 au 9 juillet), et c'est la première application de golf en direct sur la plate-forme LG.

« LIV Golf offre des expériences vidéo exceptionnelles qui améliorent le visionnage pour les fans de golf existants et attirent également de nouveaux adeptes de ce grand sport », a déclaré Will Staeger, Chief Media Officer, LIV Golf. « Nous savions que des services vidéo innovants seraient un élément essentiel pour gagner de nouveaux fans et nous avons choisi de travailler avec ViewLift parce que nous leur faisions confiance pour lancer et innover à la vitesse de l'éclair. ViewLift a tenu sa promesse, en fournissant des expériences OTT et web qui ont la flexibilité d'attirer aussi bien les nouveaux fans de golf que les fans de longue date. Nous sommes ravis que les propriétaires de LG Smart TV puissent profiter de toute l'action du London et de Valderrama. »

Les nouvelles fonctionnalités qui seront lancées dans les mois à venir sont les suivantes :

Une personnalisation puissante qui met en avant le contenu sur les joueurs et les équipes préférés de chaque fan de LIV Golf

Nouveau tableau de classement interactif

Nouvelles applications sur les principales plates-formes de Smart TV

Rick Allen, PDG de ViewLift, a déclaré : « Ces annonces répondent à des objectifs majeurs de LIV Golf : augmenter la distribution en amenant les événements LIV Golf sur plus d'appareils, y compris les Smart TV - qui présentent parfaitement les sports en direct - et faire correspondre l'innovation sur le parcours avec des expériences de visionnage attrayantes pour les fans. Les fonctions de personnalisation offrent le bon contenu immédiatement ; les tableaux de classement interactifs plongent les fans au cœur de l'action, facilitant l'évaluation du jeu à tout moment. Ce qui commence avec les prochains événements de Londres et d'Espagne deviendra la nouvelle norme sportive. »

ViewLift permet à LIV Golf de diffuser des compétitions en direct sur des PC, des téléphones portables, des Smart TV et d'autres appareils connectés à la télévision. Elle a développé les applications LIV Golf+ et la fonctionnalité vidéo du site livgolfplus.com. La plateforme ViewLift, basée sur le cloud, a permis à LIV Golf de lancer la vidéo en direct sur le web à quelques semaines de l'engagement en 2022. Pour la deuxième saison, ViewLift et LIV Golf ont travaillé ensemble pour offrir de nouvelles expériences de contenu passionnantes, y compris le visionnage via l'application mobile LIV Golf+, tout en fournissant également des flux de contenu supplémentaires, tels que l'action en direct du practice et du green d'entraînement, des caméras de trou et des flux d'équipe.

