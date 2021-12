ViewTrade Holding Corporation faz parceria com Seminario para permitir que investidores de varejo no Peru invistam digitalmente em títulos dos EUA

JERSEY CITY, Nova Jersey, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A ViewTrade Holding Corp. ("ViewTrade") anunciou sua parceria com a Seminario y Cia Sociedad Agente de Bolsa S.A. ("Seminario"), a maior corretora de varejo independente do Peru. A integração com o inovador provedor de soluções fintech ViewTrade agora possibilita que os clientes da Seminario invistam on-line em títulos dos EUA.

"Esta parceria é revolucionária para a Seminario e seus clientes de varejo no Peru, e temos orgulho de oferecer as soluções eficazes que estão impulsionando a empresa", disse Kenneth Chan, diretor geral da ViewTrade Holding Corporation e presidente da Orbis Systems. "Antes disso, os clientes de varejo da Seminario negociavam títulos dos EUA essencialmente por telefone, falando com um representante da Seminario registrado localmente cada vez que desejavam iniciar uma transação. Esta integração é outro exemplo de como estamos ajudando a democratizar os investimentos em todo o mundo, e esperamos possibilitar um maior crescimento para a Seminario."

A integração de backend e o lançamento da plataforma de negociação de marca branca da ViewTrade levou apenas duas semanas. Após o lançamento, os clientes de varejo da Seminario começaram a negociar diretamente por meio de uma plataforma ágil, intuitiva e segura que comprovadamente suporta grandes volumes de negociação e volatilidade. Com sua integração ao provedor líder de soluções fintech, a Seminario poupou os gastos com um número maior de funcionários ou com o desenvolvimento de sua própria infraestrutura de tecnologia financeira, o que poderia levar anos para ser implementado.

"Estamos felizes com a parceria com o inovador líder em fintech, ViewTrade", disse Javier Cuzzi, diretor de organização de métodos e sistemas. "A infraestrutura fintech plug-in e as soluções completas que a ViewTrade oferece agora estão nos permitindo atender à demanda pesada de investimentos de varejo que estamos experimentando no Peru - e da maneira mais eficiente. Este tem sido um marco incrível em nossa evolução fintech e esperamos continuar a oferecer aos nossos clientes uma experiência mais suave para investir em títulos dos EUA."

Sobre a ViewTrade Holding Corporation

Por meio de suas subsidiárias ViewTrade Securities, Inc. e Orbis Systems, Inc., a ViewTrade Holding Corp. ("ViewTrade") lidera o setor na mudança digital para finanças integradas e ajuda a democratizar os investimentos em todo o mundo. A ViewTrade oferece aos clientes, que variam desde corretores a fintechs revolucionárias e instituições financeiras, uma vantagem competitiva ao oferecer uma conexão direta e economicamente eficiente aos mercados dos EUA.

Atualmente, a ViewTrade atende clientes em mais de 20 países em quatro continentes, representando milhões de investidores individuais. Nossas ofertas estão traduzidas para vários idiomas e prestam serviço ao cliente em mais de doze de idiomas. Como uma empresa B2B, nunca competimos com nossos clientes em negócios.

Os produtos da ViewTrade Securities utilizam a tecnologia inovadora da Orbis Systems. A empresa tem mais de 20 anos de experiência em operações nos mercados financeiros. Além de impulsionar as plataformas da ViewTrade, a Orbis Systems oferece a outras fintechs revolucionárias e inovadoras, APIs que mudam o jogo e uma integração perfeita para corretores, fornecedores de compensação e custódia, fornecedores de dados de mercado e de conteúdo de informação, além de fornecedores de AML e KYC.

Para mais informações, acesse os sites da ViewTrade Securities, Inc. (membro FINRA e SIPC) e da Orbis Systems, Inc. e siga a ViewTrade Holding Corporation no LinkedIn e no Twitter.

