Vigo Video está no topo das paradas - Crie, descubra e seja premiado!

Na comunidade de vídeos curtos, Vigo Video, os usuários têm o poder de capturar os melhores momentos da vida, com ferramentas de edição de vídeo dinâmicas e fáceis de usar. Com apenas um toque de botão, uma variedade de adesivos animados e efeitos especiais estão disponíveis para adicionar aos seus vídeos e criar um conteúdo exclusivo.

Um universo incrível de arte, dança, gastronomia, esportes, e diversos estilos de vida, está sendo criado nos vídeos do Vigo, e os usuários desfrutam de uma experiência gratificante! Além de exibir vídeos para um público amplo e fazer amizade com pessoas com interesses semelhantes, os usuários ganham prêmios especiais por sua criatividade e originalidade.

Conectar pessoas com conteúdo divertido está no centro da experiência do Vigo. O Vigo Video usa a tecnologia de inteligência artificial para ajudar os usuários a descobrir vídeos interessantes e conectar criadores de conteúdo por meio de feeds personalizados. Quanto mais você visualizar, criar e compartilhar, mais poderá descobrir e se conectar com criadores como você.

A oportunidade de criar, descobrir e ser premiado faz do Vigo Video um sucesso; Baixe o aplicativo na loja virtual da App Store e do Google Play hoje mesmo!

Sobre o Vigo Video

O Vigo Video é uma plataforma de vídeo curto e original, para as pessoas compartilharem suas histórias e mostrarem seu talento. O Vigo Video capacita os usuários com ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar para ajudar a capturar os momentos vívidos, compartilhar, e se conectar com pessoas da comunidade do Vigo com interesses semelhantes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/659957/Vigo_Video.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659958/Vigo_Video_Logo.jpg

FONTE Vigo Video

SOURCE Vigo Video