Vigo Video lança novo efeito 4D e convida os criadores para "Controlar a chuva com super-poderes"

Agora, inspirado no sucesso do cinema, a nova rede social do momento, Vigo Video, lançou um efeito especial que dá um ar "mágico" aos seus vídeos, permitindo você fazer um filme digno de Hollywood! Esse efeito especial, promovido por diversos influenciadores, incentiva os usuários a criarem cada vez mais conteúdos diversificados e interessantes.

Para essa estreia foi criado um desafio dentro da plataforma, a hashtag #VigoPoderes. Quem já tá participando? Luba TV, Kaio Oliveira, Igão Underground, Kéfera, IIrmão Rocha e muito mais!

Lucas Feurschutte, do LubaTV, acha tão divertidas as oportunidades de brincar com stickers e efeitos no app, que até pede para os seguidores produzirem e postarem seus próprios conteúdos inéditos. Fazendo assim com que os fãs também façam parte do programa TurmaFeira, dentro Vigo.

Ficou interessado? É muito fácil; baixe o aplicativo, inscreva-se na rede social e procure pelos conteúdos inéditos dos seus influenciadores favoritos. Se quiser participar, basta escolher uma playlist de dublagem, filtros, efeitos e até trilha sonora para criar o seu conteúdo autoral.

Tá esperando o que para revelar seu talento? O truque de mágica está disponível gratuitamente, tanto em Android, quanto no iOS.

Sobre o Vigo Video

O Vigo Video é uma plataforma de vídeo curto e original, para as pessoas compartilharem suas histórias e mostrarem seu talento. O Vigo Video capacita os usuários com ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar para ajudar a capturar os momentos vívidos, compartilhar, e se conectar com pessoas da comunidade do Vigo com interesses semelhantes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/693064/Vigo_Video.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659958/Vigo_Video_Logo.jpg

FONTE Vigo Video

SOURCE Vigo Video