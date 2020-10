ViiV Healthcare presenta un nuevo podcast sobre el poder de ser visto

La serie de diez episodios, disponible a partir del 6 de octubre, incluye conversaciones con influencers y figuras culturales líderes en un debate sobre la manera en que desean ser vistos los hombres queer y gay afroamericanos

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Norte, 2 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ViiV Healthcare anuncia su nuevo podcast semanal Being Seen, un análisis profundo del papel que desempeña la cultura en la determinación de cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Presentada y narrada por Darnell Moore, escritor y activista galardonado, la primera temporada explora las representaciones culturales de la experiencia de los hombres queer y gay afroamericanos y el impacto en sus vidas y en la sociedad. Being Seen estará disponible desde el 6 de octubre en cualquier plataforma que use para ver sus podcasts y en www.beingseenpodcast.com.

ViiV Healthcare espera que Being Seen impulse la creación de representaciones más certeras sobre la experiencia del hombre gay y queer afroamericano para reducir los estigmas y cambiar la percepción y así lograr influir en todos los aspectos posibles (desde el VIH hasta la desigualdad institucional) por medio de conversaciones con artistas, escritores, activistas, animadores y líderes de la comunidad que incluyen a los escritores, directores y productores Lee Daniels y Ben Cory Jones, a Samira Nasr, editora en jefe de Harper's Bazaar, y al activista y escritor George M. Johnson.

"No hay nada similar a Being Seen en el universo de los podcasts para los hombres queer y gay afroamericanos: es un espacio seguro y una plataforma para que puedan expresarse, compartir sus experiencias y desnudar sus almas y sus identidades con libertad y sin censura", afirmó Marc Meachem, director de relaciones exteriores de Estados Unidos de ViiV Healthcare. "Creemos que reducirá el estigma y dará esperanza a los hombres queer y gay afroamericanos, ya que podrán encontrar su historia en las historias que se comparten en el podcast y saber que no están solos, que se los ve. Y esperamos que esto los anime a escribir o a contar su propia historia incluso si es solo para sí mismos".

El proyecto se ha enriquecido y se ha consolidado gracias a los socios y consultores creativos Emil Wilbekin, fundador de Native Son; DaShawn Usher, fundador de MOBI; Darius Brown, productor ganador del Emmy, y Gioncarlo Valentine y Texas Isaiah, fotógrafos que hicieron las veces de curadores para la fotografía de Being Seen. También ayudó a dar vida al proyecto con sus imágenes y sonido el increíble grupo de ilustradores y fotógrafos que prestaron su trabajo o crearon obras originales. El tema musical del podcast es Colouour, de Moses Sumney.

"El podcast Being Seen es otro medio por el cual las vidas de los hombres trans y queer afroamericanos se pueden reafirmar y focalizar. Nuestros aportes a la cultura importan. La labor que tantos de nosotros desarrollamos en nombre de las personas afroamericanas importa", afirmó Darnell Moore. "Y tenemos que compartir nuestras historias, por más diferentes y complejas que sean, para resistir y evitar que silencien nuestra obra y nuestras voces. Mi deseo es que la audiencia termine cada episodio un poco más comprometida a ayudar a crear un mundo donde las vidas de todas las personas negras importen".

Esta nueva colaboración cultural fue motivada por los compromisos crecientes de ViiV con las comunidades de los Estados Unidos que sufren el impacto más desproporcionado del VIH y la realidad de los tiempos actuales.

"Nuestro enfoque exclusivo en el VIH y la comunidad portadora de VIH durante más de 10 años le ha dado a ViiV perspectivas claras sobre la importancia de escuchar y entender a la comunidad, y asumimos el compromiso de amplificar esas voces por medio de nuestras tareas", afirmó Lynn Baxter, directora para América del Norte de ViiV Healthcare. "Being Seen genera conciencia sobre el efecto de los estigmas en cada faceta de la vida de estas personas y destaca la obligación que todos tenemos de terminar con la discriminación de las comunidades marginadas, incluyendo a las personas que tienen VIH".

Being Seen expande las perspectivas y los descubrimientos de la emblemática investigación etnográfica que realizó ViiV Healthcare, que explora las vidas de hombres gay afroamericanos en Baltimore, Maryland y Jackson, Misisipi. Dicha investigación reveló que estos hombres querían la libertad de crear sus propias experiencias y vivir sin etiquetas. También dio lugar a la revolucionaria obra teatral experimental As Much As I Can, creada y producida por Harley & Co. y presentada por ViiV Healthcare.

Being Seen es producido por Harley & Co. y Darnell Moore, y creado en asociación con ViiV Healthcare.

Acerca de Darnell Moore, anfitrión y productor de Being Seen

Darnell L. Moore es un escritor, activista y organizador galardonado, autor de "No Ashes in the Fire: Coming of Age Black and Free in America". Es director de estrategias de inclusión para contenido y marketing de Netflix, editor general de CASSIUS y subdirector editorial en The Feminist Wire. Escritor prolífico, ha publicado en numerosas revistas académicas y distintos medios como MSNBC, The Guardian, Huffington Post, EBONY, The Root, The Advocate, OUT Magazine y VICE, entre otros. Recibió el premio Humanitarian Award de la American Conference on Diversity por su defensa de los derechos del colectivo LGBTQ y fue incluido en los Power 100 de la revista EBONY, los ocho influencers LGBT de Time Out New York, The Root 100 y el Top 99 Dream Keepers de Planned Parenthood.

Acerca de Harley & Co., productora de Being Seen

Harley & Co. es un estudio creativo con sede en Nueva York que produce proyectos culturales y relacionados con la justicia social como la obra de teatro experimental activista "As Much As I Can". Sus obras han recibido numerosos galardones como Leones de Cannes, AD&D, Social Good de Shorty y, recientemente, el premio Fast Company's World Changing Ideas. Harley & Co. ha aparecido en el New York Times, Teen Vogue, NBC, ABC y Bloomberg, entre otros, por su enfoque y su original diseño creativo.

Acerca de ViiV Healthcare

ViiV Healthcare es la única empresa farmacéutica especializada exclusivamente en combatir, prevenir y, en última instancia, curar el VIH y el SIDA. Existimos para asegurarnos de que no quede excluida ninguna persona con VIH y SIDA, y tenemos un compromiso absoluto para hacer frente a los desafíos de la epidemia de VIH. Nuestra aspiración profesional es lograr que el VIH sea una parte más pequeña de la vida de las personas. Además del desarrollo de medicamentos innovadores, ViiV Healthcare colabora con las comunidades para abordar las disparidades que aún perduran en la atención y las consecuencias del VIH.

ViiV Healthcare es una empresa global especializada en el VIH, fundada en noviembre de 2009 por GlaxoSmithKline (LSE: GSK) y Pfizer (NYSE: PFE) y dedicada a desarrollar mejoras para el tratamiento y la atención de las personas que tienen VIH y de las personas en riesgo de contraer VIH. Shionogi se incorporó en octubre de 2012. El objetivo de la empresa es abocarse al VIH/SIDA de manera más profunda e integral que ninguna otra empresa antes y adoptar un nuevo enfoque que le permita ofrecer medicamentos efectivos e innovadores para el tratamiento y la prevención del VIH, así como apoyar a las comunidades afectadas por el VIH.

Para obtener más información sobre la empresa, su equipo directivo, su cartera de productos, sus proyectos y su compromiso, visite https://viivhealthcare.com/en-gb/.

Acerca de GSK

GSK es una compañía farmacéutica global orientada por la ciencia con un objetivo especial: ayudar a que las personas hagan más, se sientan mejor y vivan más tiempo. Para obtener más información, visite www.gsk.com.

Declaración de advertencia en relación con las declaraciones a futuro

GSK advierte a los inversores que toda declaración o proyección a futuro efectuada por GSK, incluyendo las incluidas en este anuncio, están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden provocar que los resultados reales difieran de manera sustancial de los proyectados. Tales factores incluyen, entre otros, los descritos en el apartado 3.D "Factores de riesgo" en el informe anual de la compañía que figura en Formulario 20-F para 2019 y según se define en la sección sobre riesgos e incertidumbres principales de GSK de la sección de resultados del segundo trimestre y las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

