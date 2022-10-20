Vilcek 基金會向移民科學家和音樂家頒發 600,000 美元獎項

為紀念藝術和科學領域的移民領袖而頒發獎項，包括音樂家杜韻和 Angélique Kidjo，以及科學家 Alejandro Sánchez Alvarado

紐約2022年10月20日 /美通社/ -- Vilcek 基金會 (Vilcek Foundation) 宣佈 2023 年 Vilcek 基金會獎項得主。該獎項每年在藝術和科學領域頒發，旨在表彰和慶祝移民對藝術、文化和社會的貢獻，並提高大眾對移民對美國知識和文化生活的重要性的認識。

自 2006 年以來，Vilcek 基金會每年都會在生物醫學科學以及藝術和人文學科的輪換類別中頒發獎項。2023 年，其向音樂界別頒發藝術和人文獎項。該基金會在每個類別中頒發兩種主要類型獎項：「Vilcek 奬」和「Vilcek 創意承諾奬」。

100,000 美元的「Vilcek 奬」向移民的專業人士頒發，表揚他們的事業成就代表其所在領域的重大成就遺產。「Vilcek 創意承諾獎」旨在表彰在事業早期工作表現獨特創新，或對他們的領域作出重大貢獻的移民專業人士。「Vilcek 創意承諾獎」的獲得者每人將獲得 50,000 美元的無限制現金獎勵。

Vilcek 基金會通常每年在每個類別中頒發一個「Vilcek 獎」和三個 「Vilcek 創意承諾獎」。2023 年，Vilcek 基金會將向音樂界別頒發兩個「Vilcek 獎」。

Vilcek 生物醫學科學獎

2023「Vilcek 生物醫學科學獎」授予 Stowers 醫學研究所執行董事兼科學總監、霍華德休斯醫學研究所研究員 Alejandro Sánchez Alvarado。Sánchez Alvarado 出生於委內瑞拉加拉加斯，因其對再生領域的貢獻而獲得「Vilcek 獎」，即從識別控制生物體再生的基因，到再生醫學徹底改變我們治療人類疾病方式的潛力。

Vilcek 基金會主席兼行政總裁 Jan Vilcek 表示：「Alejandro Sánchez Alvarado 致力了解再生的基本分子和細胞基礎，從負責再生的特定基因到迫使這些基因表達的表觀遺傳調節因子。使用淡水扁蟲（一種名為地中海渦蟲的生物體），作為研究組織再生分子機制的強大實驗工具，他開創及擴展再生領域。他的工作對我們了解退行性疾病的病理學有著廣泛的應用。」

Vilcek 音樂獎

Vilcek 基金會決定在 2023 年將兩項「Vilcek 音樂獎」授予杜韻和 Angélique Kidjo。每人將獲得 100,000 美元的現金獎勵和紀念獎盃。

Vilcek 基金會聯合創辦人、副主席兼秘書 Marica Vilcek 表示：「音樂超越語言。它無視國界和界限，並具有與不同文化人士產生共鳴的獨特力量。節奏、旋律及和聲是我們作為人類如何互相交流的關鍵部分。」 她續稱：「透過今年的獎項，我們希望表彰移民對這種廣泛的藝術形式的影響範圍。因此，我們決定今年將兩個『Vilcek 音樂獎』授予杜韻和 Angélique Kidjo。」

Vilcek 基金會主席 Rick Kinsel 表示：「杜韻和 Angélique Kidjo 的作品範圍之廣，無法簡單歸類。杜韻的精湛演奏和引人入勝的作品拓展了當代和古典音樂的視野。Kidjo 共鳴的歌曲創作和引人入勝的表演吸引了全球觀眾，並將幾代觀眾介紹給非洲流行、非洲節奏和傳統的西非音樂。這些區別傳達了音樂作為一種藝術形式的廣度，以及移民對文化和社會的廣泛影響。」

杜韻因其開放的作曲手法獲得了「Vilcek 音樂獎」。該作曲融合了龐克、電子、實驗音樂的影響，顛覆了傳統古典音樂的界限，以及她獲得普立茲音樂獎歌劇《天使之骨》的精湛技藝。杜韻出生於中國上海，4 歲開始學習鋼琴，6 歲進入上海音樂學院預科。她來到美國接受高等教育，在歐柏林音樂學院獲得學士學位，在哈佛大學獲得音樂作曲博士學位。2001 年，杜韻與人共同創立了國際當代樂團，旨在透過合作、委託和表演推動實驗音樂流派的發展。

Angélique Kidjo 獲得「Vilcek 音樂獎」，以表彰她作為唱作歌手的非凡範圍，以及她透過表演、專輯和合作的藝術領導力。Kidjo 出生於貝寧威達，她在 1981 年的專輯《Pretty》中首次亮相。1990 年代，她憑藉《Logozo》、《Ayé》和《Fifa》等專輯在國際上聲名鵲起。1997 年，Kidjo 移居美國，搬到紐約布魯克林。自此，她繼續大量作曲、錄音和巡迴演出，同時作為聯合國兒童基金會的國際親善大使和於 2006 年創立的巴東加基金會開展人道主義工作。

Vilcek 生物醫學科學創意承諾獎

2023 年「Vilcek 生物醫學科學創意承諾獎」的獲得者是 Edward Chouchani（生於 加拿大）、Biyu J. He（生於 中國）及 Shixin Liu（生於 中國）。

Edward Chouchani 因其在破譯導致代謝疾病的分子機制方面的工作而獲得「Vilcek 生物醫學科學創意承諾獎」，旨在開發針對細胞內代謝的分子驅動因素的治療干預措施。

Biyu J. He 因其在認知神經科學領域的領導地位，以及她在知覺認知和主觀體驗的生物學基礎上的開創性發現而獲得「Vilcek 生物醫學科學創意承諾獎」。

Shixin Liu 因應用尖端生物物理工具直接可視、操縱和理解納米級生物分子機器的生理功能（包括單分子水平的 DNA 複製和轉錄複合物）而獲得「Vilcek 創意承諾獎」。

Vilcek 音樂創意承諾獎

2023 年「Vilcek 音樂創意承諾獎」授予 Arooj Aftab（生於 沙特阿拉伯，父母為巴基斯坦人）、Juan Pablo Contreras（生於 墨西哥）和 Ruby Ibarra（生於 菲律賓）。

Arooj Aftab 因其令人回味的歌曲和作品獲得「Vilcek 音樂創意承諾獎」，這些歌曲和作品融合了從半古典巴基斯坦音樂和烏爾都語詩歌到爵士和聲與實驗音樂的一系列影響。

Juan Pablo Contreras 獲得「Vilcek 音樂創意承諾獎」，以表彰他作為管弦樂作曲家和指揮的工作，他借鑒了自己的墨西哥傳統，以及他在創立 Orquesta Latino Mexicana 方面的領導作用。

Ruby Ibarra 憑藉以她作為菲律賓裔美國女性的經歷為中心的嘻哈和口語表演，以及針對殖民主義、移民、色彩主義和女性貶抑的有力歌詞，獲得了「Vilcek 音樂創意承諾獎」。

關於 Vilcek 基金會

Vilcek 基金會 (Vilcek Foundation) 在美國提高了社會對美國移民作出之貢獻的認識，並促進了對藝術和科學的鑑賞。基金會由來自前捷克斯洛伐克的移民 Jan 和 Marica Vilcek 於 2000 年創立。基金會的使命受到這對夫婦各自在生物醫學科學和藝術史方面的事業啟發。自 2000 年以來，基金會已為外國出生者頒發超過 700 萬美元的獎金，並向機構提供了超過 580 萬美元的贈款。

Vilcek 基金會是在 IRS 第 501(c)(3) 條下的一家聯邦免稅非牟利私營基金會。如欲了解更多資訊，請瀏覽 vilcek.org。

聯絡人

Elizabeth Boylan

Vilcek 基金會

212-472-2500

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The Vilcek Foundation

SOURCE The Vilcek Foundation