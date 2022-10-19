维尔切克基金会颁发价值60万美元的奖项

奖项颁发给艺术和科学领域的移民领袖，包括音乐家杜韵和Angélique Kidjo，以及科学家Alejandro Sánchez Alvarado

纽约2022年10月19日 /美通社/ -- 维尔切克基金会宣布2023年维尔切克基金会奖项得主。该奖项每年表彰和庆祝移民在艺术和科学领域对艺术、文化和社会的贡献，并提高人们对移民对美国知识和文化生活的重要性的认识。

自2006年以来，维尔切克基金会每年颁发生物医学领域以及艺术和人文领域轮回类别的奖项。2023年，艺术和人文奖项颁发给音乐界。基金会在每个奖项类别中分别颁发两大类奖项：维尔切克奖和维尔切克创新奖。

维尔切克奖奖金10万美元，颁发给在各自领域取得重大职业成就的移民专业人士。维尔切克创新奖旨在表彰早期工作表现出独特创新或对其领域做出重大贡献的移民专业人士。维尔切克创新奖的获得者每个人都可获得不受限制的5万美元现金奖励。

维尔切克基金会通常每年在每个类别颁发一项维尔切克奖和三项维尔切克创意奖。2023年，维尔切克基金会将颁发两项维尔切克音乐奖。

维尔切克生物医学奖

2023年维尔切克生物医学奖颁发给斯托瓦斯医学研究所执行董事兼首席科学官以及霍华德·休斯医学研究所研究员Alejandro Sánchez Alvarado。 Sánchez Alvarado出生于委内瑞拉加拉加斯，因他对再生领域的贡献而获得维尔切克奖——从识别控制活体生物再生的基因到再生医学彻底改变了人类疾病治疗方式的潜力。

维尔切克基金会主席兼首席执行官Jan Vilcek表示："Alejandro Sánchez Alvarado将毕生的事业用于了解从负责再生的特定基因到强制表达这些基因的表观基因调节因子的分子和细胞再生基础。他利用一种名为地中海涡虫的淡水花虫作为一种强大的实验工具来研究组织再生的分子机制，开创并扩大了再生领域。他的工作广泛应用于我们了解退行性疾病的病理学。"

维尔切克音乐奖

维尔切克基金会已决定向杜韵和Angélique Kidjo颁发两项2023年维尔切克音乐奖。 每个人都将获得10万美元的现金奖励和一个纪念奖杯。

维尔切克基金会联合创始人、副主席兼秘书Marica Vilcek表示："音乐超越了语言。它打破了边界和界限，具有与不同文化的人产生共鸣的独特力量。韵律、曲调与和谐是我们作为人类相互沟通的重要组成部分。" 她继续说道："通过今年的奖项，我们希望表彰移民对这种广泛的艺术形式的影响。因此，我们决定今年向杜韵和Angélique Kidjo颁发两个维尔切克音乐奖。"

维尔切克基金会总裁Rick Kinsel表示："杜韵和Angélique Kidjo的作品突破了任何形式的简单分类。杜韵的艺术涵养和扣人心弦的作曲扩展了当代和古典音乐的视野。Kidjo引起共鸣的歌曲创作和引人入胜的表演吸引了世界各地的受众，并为非洲流行乐、 非洲打击乐和传统西非音乐带来了众多受众。这些卓越成就体现了音乐作为一种艺术形式的广度，以及移民对文化和社会的广泛影响。"

杜韵因其通过融合朋克、电子、实验音乐的影响颠覆了传统古典音乐界限的开放作曲方法以及她在普利策奖获奖歌剧Angel's Bone中的精湛技艺而获得维尔切克音乐奖。杜韵出生于中国上海，4岁时开始学习钢琴，6岁时开始就读于上海音乐学院附小。她来到美国接受音乐领域的高等教育，在欧柏林音乐学院获得学士学位，并在哈佛大学获得音乐作曲博士学位。2001年，杜韵共同创立了International Contemporary Ensemble，目的是通过合作、委托制作和表演来推动实验音乐的发展。

Angélique Kidjo获得维尔切克音乐奖，以表彰她作为创作型歌手的非凡才华，并表彰她在表演、专辑和合作方面的艺术领导力。Kidjo出生于贝宁维达，于1981年推出了她的首张音乐专辑《Pretty》。她在20世纪90年代凭借《Logozo》 、《Ayé》和《Fifa》等专辑获得国际声誉。1997年，Kidjo移民美国，定居纽约布鲁克林。自那时起，她继续谱曲、录制音乐作品和巡回演出，同时作为联合国儿童基金会的国际亲善大使和通过她于2006年创立的Batonga基金会开展人道主义工作。

维尔切克生物医学创新奖

2023年维尔切克生物医学创新奖的获得者是Edward Chouchani（出生于 加拿大）、何碧玉（出生于 China）和刘诗欣（出生于 中国）。

Edward Chouchani因其致力于解析推动代谢疾病的分子机制而获得维尔切克生物医学创新奖，其目的是针对细胞中代谢的分子驱动因素开发治疗干预措施。

何碧玉凭借她在认知神经科学领域的领先地位，以及她在感知和主观体验生物基础上的开创性发现，获得维尔切克生物医学创新奖。

刘诗欣因为将先进的生物物理工具用于直接显示、操作和了解纳米级生物分子机器的生理功能（包括单分子层面的DNA复制和转录复合体）而获得维尔切克创新奖。

维尔切克音乐创新奖

2023年维尔切克音乐创新奖授予Arooj Aftab（出生于 沙特阿拉伯，父母为巴基斯坦人）、Juan Pablo Contreras（出生于 墨西哥）和Ruby Ibarra（出生于 菲律宾）。

Arooj Aftab凭借她令人愉悦的歌曲和作品获得维尔切克音乐创新奖，这些歌曲融合了从半古典巴基斯坦音乐和Urdu诗歌到爵士乐和声和实验音乐的各种影响。

Juan Pablo Contreras因其作为管弦音乐作曲家和指挥家的作品以及他在创立Orquesta Latino Mexicana期间的领导能力而获得维尔切克音乐创新奖。

Ruby Ibarra因她围绕自己作为一名菲律宾裔美国女性的经历所展开的嘻哈和说唱表演以及针对殖民主义、移民、肤色主义和女性歧视的强大歌词而获得维尔切克音乐创新奖。

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维尔切克基金会

维尔切克基金会（The Vilcek Foundation）旨在提高公众对移民在美国所做贡献的认识，促进对艺术和科学的了解。该基金会于2000年由来自前捷克斯洛伐克的移民Jan Vilcek和Marica Vilcek夫妇建立。基金会的使命以这对夫妇在生物医学和艺术历史上各自的职业生涯为灵感。自2000年以来，基金会已向外国出生的个人颁发了超过700万美元的奖金，并向多家组织以赠款形式提供了超过580万美元的资助。

维尔切克基金会是一家私营基金会，是根据美国国家税务局501(c)(3)条款成立的联邦免税非营利组织。欲了解更多内容，请访问vilcek.org。

联系人：

Elizabeth Boylan

The Vilcek Foundation

212-472-2500

[email protected]

The Vilcek Foundation

SOURCE The Vilcek Foundation