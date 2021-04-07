Vilcek 基金會展開 2021 Vilcek 基金會大獎的網上慶祝活動，以表彰美國傑出的移民和創新者

Vilcek 基金會主席兼行政總裁 Jan Vilcek 表示：「透過基金會的獎項，我們創建一個平台以慶祝和認可在國外出生者的傑出科學、藝術和文化貢獻，認可移民的價值。過去一年的活動說明了，我們必須要為在美的移民、有色人種和其他邊緣化群體的平等建立及支援工作上多作出努力。」

Vilcek 基金會主席 Rick Kinsel 說：「今年得獎者作出的貢獻有助於我們更了解這世界，讓我們能想像美好的未來。在表彰那些對科學、藝術和人道主義貢獻對社會產生積極影響的移民時，我們增強了多元化和文化交流的重要性。」

Ruth Lehmann（出生於 德國）是 2021 年 Vilcek 生物醫學科學獎的得獎者。Mohamed Abou Donia（出生於 埃及）、Ibrahim Cissé（出生於 尼日爾）和 Silvi Rouskin（出生於 保加利亞）均獲得了 Vilcek 生物醫學科學的創新承諾獎。

攝影師 Rodrigo Prieto（出生於 墨西哥）獲得 2021 年 Vilcek 電影製作獎。Juan Pablo González（出生於 墨西哥）、Miko Revereza（出生於 菲律賓）和 Nanfu Wang（出生於 中國）均獲得 Vilcek 電影製作創意承諾獎。

Vilcek 卓越獎旨在表彰那些在美國倡導移民，以及對藝術、文化和社會作出傑出貢獻的移民。2021 年的 Vilcek 公共服務卓越獎頒發給 Andrew Yang（出生於 美國）。

如欲了解更多關於 2021 年 Vilcek 基金會大獎得獎者的資訊，請瀏覽：https://vilcek.co/vfp2021galanpr

關於 Vilcek 基金會

Vilcek 基金會 (Vilcek Foundation) 在美國提高了社會對美國移民作出之貢獻的認識，並促進了對藝術和科學的鑑賞。基金會由來自前捷克斯洛伐克的移民 Jan 和 Marica Vilcek 於 2000 年創立。基金會的使命是表彰移民對美國的貢獻，促進社會對藝術和科學的欣賞，這都是受到夫婦二人在生物醫學科學和藝術史本業上的啟發。自 2000 年以來，基金會已為外國出生者頒發超過 580 萬美元的獎金，並向機構提供了超過 530 萬美元的贈款。

Vilcek 基金會是在 IRS 第 501(c)(3) 條下的一家聯邦免稅非牟利私營基金會。

聯絡人：

Elizabeth Boylan

Vilcek 基金會

電話：212-472-2500

電郵：[email protected]

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