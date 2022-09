Village House vai distribuir NFT grátis com tema de Ville-Jiro-kun

TOYKO, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Village House, empresa líder do setor imobiliário no Japão, é conhecida por oferecer apartamentos de aluguel sem taxas iniciais abusivas, garantindo qualidade de vida para estrangeiros e moradores locais nas principais cidades do país. Além disso, a Village House também é conhecida por seu mascote fofo, o Ville-Jiro-kun .

NFT Ville-Jiro-kun

Village House to Giveaway Free Ville-Jiro-kun themed NFT

Pela primeira vez no Japão, a Village House está criando um número limitado de NFTs Ville-Jiro-kun. Um token não fungível (mais conhecido pela abreviação NFT) é uma peça de arte digital com uma assinatura online exclusiva para comprovar sua propriedade e originalidade. Nossos fofos NFTs inspirados em mascotes são versões digitais colecionáveis do amado mascote, Ville-Jiro-kun, e vamos distribuí-los para alguns fãs sortudos no Instagram e no Facebook a partir de setembro de 2022.

Para participar e ter a chance de ganhar, certifique-se de seguir a página @villagehousejp no Instagram, e comente ou envie-nos seu Ville-Jiro-kun favorito entre 28 de Setembro e 5 de Outubro na sua conta do Instagram. Além disso, você pode comentar seu Ville-Jiro-kun favorito no post da campanha no Facebook e visitar nossa página no Facebook, também chamada villagehousejp .

Até 7 de Outubro, selecionaremos 10 vencedores sortudos que receberão as NFTs exclusivas de Ville-Jiro-kun para adicionar à sua carteira digital e fazer o que quiserem dentro dos limites das regras do sorteio. Para obter instruções completas, regras e diretrizes de propriedade NFT, clique aqui link

Se você não quiser perder este sorteio histórico, certifique-se de ter uma conta no Instagram ou uma conta no Facebook e uma Carteira Digital compatível com Solana NFT para receber seu prêmio. Participe o quanto quiser para ter a chance de ganhar este NFT japonês único.

Sobre a Village House

A Village House oferece imóveis para alugar de alta qualidade com procedimentos fáceis a preços acessíveis no Japão. A partir de ¥20.000 por mês, explore nossas promoções e descubra uma nova vida em uma de nossas unidades de baixo custo hoje ou siga-nos no Instagram @villagehousejp e Facebook: www.facebook.com/VillageHouseJP

Links relacionados: https://www.villagehouse.jp/pt

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1894477/image_1.jpg

FONTE Village House

SOURCE Village House