VIMworld annonce des millions de jetons de récompense pour les utilisateurs actifs

2,5 millions de jetons POWA et 1 million de prix en VEED ont été distribués ce mois-ci

SAN FRANCISCO, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- VIMworld, principale plateforme de NFT basée sur la blockchain, lance une mise à jour majeure de son programme de récompenses. Avec cette dernière mise à jour de la plateforme, les utilisateurs pourront espérer recevoir de nouvelles récompenses pour leurs actions au sein de l'écosystème VIMworld. Avec de nouvelles catégories de classement, des récompenses plus importantes, des cadeaux mensuels sur Gleam et une plus grande transparence dans la distribution des récompenses, VIMworld vise à renforcer l'engagement des utilisateurs et à fournir une valeur ajoutée à la communauté.

Nouveaux classements

Le point fort de cette mise à jour est l'ajout de nouvelles catégories de classement, qui enrichissent l'esprit de compétition au sein de VIMworld. La catégorie Meilleur trader a été divisée en trois catégories : Meilleur trader VIM, Meilleur trader EGGs et Meilleur trader Companions, pour les utilisateurs les plus actifs sur la place de marché. Chacune de ces nouvelles catégories disposera de tableaux de classement dédiés aux cryptomonnaies VEED et BNB. Ce changement majeur signifie qu'au lieu de deux récompenses liées au trading, les utilisateurs peuvent désormais concourir dans un total de six catégories de récompenses, triplant ainsi le nombre de récompenses possibles.

Récompenses de classement

Avec ces nouveaux classements, VIMworld a dévoilé une mise à jour des paiements mensuels en $POWA pour les nouvelles catégories de classement. Les utilisateurs pourront remporter des récompenses importantes en fonction de leurs performances et de leurs résultats dans les classements. La nouvelle structure de récompenses vise à encourager la participation active et les activités de trading au sein de la plateforme VIMworld. Le tableau ci-dessous présente les paiements mensuels en $POWA pour toutes les catégories de classement :

Cadeaux mensuels

Pour récompenser les actions supplémentaires sur les réseaux sociaux, VIMworld a lancé un jeu-concours d'un mois avec des prix d'une valeur de 1 million de VEED répartis entre 20 gagnants. Tout le monde peut participer en suivant les comptes sociaux officiels, en rejoignant le Discord de VIMworld, en répondant à un sondage et en parrainant des amis. Participez au concours de mai jusqu'au 16 juin sur Gleam .

Visibilité des récompenses

Pour plus de transparence et de visibilité, VIMworld a introduit une nouvelle fonctionnalité dans la section Récompenses du tableau de bord. Les utilisateurs y trouveront désormais une liste détaillée de toutes leurs récompenses VEED. Cette liste détaillée indique les sources spécifiques des récompenses VEED, y compris les compagnons, les félicitations et d'autres sources. Cette amélioration permet aux utilisateurs de suivre et de comprendre facilement comment ils obtiennent des VEED dans l'écosystème de VIMworld.

VIMworld 101

Pour commencer, les utilisateurs peuvent acheter un nouveau SmartNFT dans l' arcade ou un SmartNFT d'occasion sur la marketplace , avec une variété de niveaux et de trésors. Une fois qu'ils ont un VIM en main, les utilisateurs peuvent élargir leurs possibilités de jouer et de gagner plus en achetant des Boîtes dans la boutique, qui contiennent des EGG uniques et rares. Achetez un Incubateur et un VIM de niveau C ou plus à assembler pour commencer le processus d'éclosion qui est désormais accessible à tous les utilisateurs.

Les nouvelles mises à niveau de VIMworld intègrent d'autres façons de s'amuser et de gagner des récompenses, ce qui en fait l'une des plateformes les plus excitantes ! Les utilisateurs intéressés peuvent consulter le site VIMworld , rejoindre le Discord ou visionner la vidéo de présentation pour en savoir plus. Les prochains lancements de VIMworld, notamment des jeux, des fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi) et une meilleure compatibilité multichaînes arrivent bientôt.

Accédez à VIMworld dès aujourd'hui

VIMworld est un écosystème révolutionnaire de jetons non fongibles (NFT) qui crée un espace où l'esprit d'entreprise et le jeu se combinent et prospèrent. Au cœur de VIMworld se trouvent les VIMs, des actifs numériques distincts et immuables qui fournissent un système de vérification inaltérable. Les VIMs peuvent incuber des compagnons à partir d'EGG, qui permettent aux utilisateurs de remporter des jackpots instantanés, d'ajouter des capacités uniques et d'empiler des boosts de jeu, faisant de VIMworld la plateforme de jeu play-to-win-and-earn NFT par excellence.

Pour vous connecter à VIMworld et explorer toutes les fonctionnalités, téléchargez notre portefeuille cryptographique et NFT spécialement conçu Nufinetes , compatible avec les appareils Apple et Android ou l'ordinateur de bureau votre choix. Ce portefeuille multichaîne complet peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les DApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs jetons dans un environnement sécurisé et convivial.

