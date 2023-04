VIMworld introduit les compagnons numériques avec d'importantes récompenses

Des jackpots pouvant aller jusqu'à 25 000 $ sur plus de 170 animaux numériques différents pour célébrer ce grand lancement

SAN FRANCISCO, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- VIMworld, la plateforme immersive play-to-win-and-earn NFT a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités, qui changent la donne ! Les nouvelles fonctionnalités Incubation et Compagnon constituent une nouveauté particulièrement excitante pour la communauté VIMworld, qui permet de débloquer des récompenses, des services uniques et une nouvelle génération de compagnons NFT qui améliorent les performances d'un SmartNFT VIM. Le nouveau tableau des scores VIMworld, quant à lui, est complètement remanié pour s'assurer que les champions dans plusieurs catégories soient reconnus et récompensés.

Lancement d'Incubation

La fonction incubation commence lorsqu'un EGG, un incubateur et un niveau VIM correspondant sont associés. Plus le niveau de l'incubateur est élevé, plus le VIM requis pour le faire fonctionner a de valeur, ce qui facilite l'incubation rapide des EGG les plus rares. Mais pas d'inquiétude, les utilisateurs impatients peuvent profiter des deux différents types de boosts pour accélérer le processus et regarder leurs EGG éclore en un compagnon devant leurs yeux !

Les compagnons NFT

Ces compagnons ne sont pas de simples NFT au format jpeg. Ces créatures magnifiquement conçues ont chacune une combinaison unique de pouvoirs qui se déverrouille lorsqu'elles sont liées à un VIM. Chaque VIM peut connecter jusqu'à huit compagnons afin que les utilisateurs puissent débloquer de puissantes combinaisons de traits et de boosts empilables qui porteront leurs VIM au niveau supérieur ! Des jackpots instantanés de 25 000 $, aux expériences dans le monde réel en passant par les boosters de jeu, les récompenses surprendront même les utilisateurs les plus chevronnés.

Nouvelle recherche de trésors

Et ce n'est pas tout ! VIMworld a également amélioré l'expérience VIMdex , permettant aux utilisateurs de voir tous les trésors Vanguard réclamés et ouverts pour chaque VIM en circulation. En vérifiant leur position dans la course pour obtenir Trésors Vanguard pour leurs VIM, les utilisateurs peuvent être sûrs qu'en étant l'un des dix premiers à atteindre un nouveau niveau, ils auront des possibilités de gagner plus de récompenses sous la forme de jetons $POWA.

Mise à niveau du tableau des scores

Enfin, la mise à niveau du tableau des scores VIMworld constitue une nouveauté passionnante qui ajoutera de la concurrence à la plateforme. Avec l'introduction de récompenses $POWA mensuelles pour les utilisateurs qui atteignent des places élevées dans le classement, les incitations à jouer et à atteindre le sommet se multiplient. Les utilisateurs peuvent désormais suivre leurs progrès en temps réel et se comparer à leurs pairs dans diverses catégories. Le nouveau tableau des scores est un moyen fantastique pour les utilisateurs de mettre en valeur leurs compétences et de gagner des récompenses pour cela.

VIMworld 101

Pour commencer, les utilisateurs peuvent acheter un nouveau SmartNFT dans l'arcade ou un SmartNFT d'occasion sur la marketplace , avec une variété de niveaux et de trésors. Une fois qu'ils ont un VIM en main, les utilisateurs peuvent élargir leurs possibilités de jouer et de gagner plus en achetant des boîtes dans la boutique, qui contiennent des EGGS uniques et rares. Achetez un incubateur et un VIM de niveau C ou plus à assembler pour commencer le processus d'éclosion qui est désormais accessible à tous les utilisateurs.

Les nouvelles mises à niveau de VIMworld intègrent d'autres façons de s'amuser et de gagner des récompenses, ce qui en fait l'une des plateformes les plus excitantes ! Les utilisateurs intéressés peuvent consulter le site VIMworld , rejoindre le Discord ou visionner la vidéo de présentation pour en savoir plus. Les prochains lancements de VIMworld, notamment des jeux, des fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi) et une meilleure compatibilité multichaînes arrivent bientôt.

Accédez à VIMworld dès aujourd'hui

VIMworld est un écosystème révolutionnaire de jetons non fongibles (NFT) qui crée un espace où l'esprit d'entreprise et le jeu se combinent et prospèrent. Au cœur de VIMworld se trouvent les VIMs, des actifs numériques distincts et immuables qui fournissent un système de vérification inaltérable. Les VIMs peuvent incuber des compagnons à partir d'EGG, qui permettent aux utilisateurs de remporter des jackpots instantanés, d'ajouter des capacités uniques et d'empiler des boosts de jeu, faisant de VIMworld la plateforme de jeu play-to-win-and-earn NFT par excellence.

Pour vous connecter à VIMworld et explorer toutes les fonctionnalités, téléchargez notre portefeuille cryptographique et NFT spécialement conçu Nufinetes , compatible avec les appareils Apple et Android ou l'ordinateur de bureau votre choix. Ce portefeuille multichaîne complet peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les DApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs jetons dans un environnement sécurisé et convivial.

