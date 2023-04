VIMworld verbrennt 44 Millionen POWA-Token auf Binance Smart Chain

Fast 60 % des zirkulierenden Angebots an Utility Token wird verbrannt

SAN FRANCISCO, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- VIMworld, die immersive NFT-Utility-Plattform, hat heute bekannt gegeben, dass sie über 44 Millionen POWA-Token auf Binance Smart Chain verbrennen wird. Das entspricht fast 60 % des zirkulierenden POWA-Angebots zum Zeitpunkt der Ankündigung.

Seit der Einführung des Tokens im Februar dieses Jahres wurden von Community-Mitgliedern riesige Mengen an POWA ausgegeben. Zuvor hatte VIMworld angekündigt, dass alle POWA, die von der Community auf der VIMworld-Plattform ausgegeben werden, verbrannt werden. Damit findet zum ersten Mal ein Token-Burn auf der Plattform statt. Damit nicht genug: Am Freitag, den 28. April 2023 um 10:00 Uhr PDT, wird VIMworld das Event auf seinem Discord -Server per Livestream übertragen .

So kaufen Sie POWA

Zusätzlich zu einem VEED/POWA-Paar hat VIMworld gerade ein neues BNB/POWA-Paar herausgebracht, das von PancakeSwap betrieben wird, um den direkten Kauf von POWA-Token zu vereinfachen. Alle drei VIMworld-bezogenen Token-Paare finden Sie im neuen DeFi-Hub -Bereich der VIMworld-Website.

So verdienen Sie POWA

Die Nutzer erhalten POWA, sobald ein SmartNFT-VIM die C-Ebene erreicht hat, basierend auf der Menge der darin gespeicherten VEED-Token. Außerdem können die Nutzer POWA auch verdienen, indem sie positive Aktionen auf der Plattform durchführen, wie z. B. den Kauf oder die Auflistung auf dem Marktplatz. SmartNFT-VIMs auf der S-Ebene und höher mit Treasures generieren zusätzliche POWA-Token.

POWA-Utility-Token

Die Schwerpunkte von POWA liegen in den Bereichen Utility und DeFi-Governance. Die Nutzer können POWA auf der gesamten VIMworld-Plattform einsetzen, um Inkubatoren zu kaufen, zusätzliche Anwendungen und Booster für Inkubatoren freizuschalten, spezielle Gegenstände in VIMworld zu kaufen und Power-Ups zu erhalten, die die VIM-Statistiken verbessern.

POWA-Vorrat

Der Vorrat an POWA hat keine festgelegte Obergrenze, aber es wird zahlreiche Möglichkeiten geben, POWA-Tokens zu verwenden, zu sperren und zu verbrennen. Da die Erzeugungsraten variabel sind, überwacht das VIMworld-Team aktiv das Angebot, um Inflation und Deflation auszugleichen.

Das POWA-Produktteam von VIMworld hat die Aufgabe, die Wirkung des Tokens in den kommenden Monaten zu maximieren, sodass weitere Möglichkeiten zum Erwerb von POWA veröffentlicht werden. Da weitere POWA-Dienstprogramme geplant sind und die DeFi-Produkte der Plattform eine immer wichtigere Rolle spielen, werden sowohl die Nachfrage nach POWA-Token als auch die Menge der verbrannten Token steigen.

VIMworld 101

Um loszulegen, können die Nutzer ein neues SmartNFT in der Arcade oder ein gebrauchtes SmartNFT auf dem Marktplatz kaufen, wobei es eine Vielzahl von Ebenen und Schätzen gibt. Mit einem VIM in der Hand können die Nutzer ihre Spiel- und Verdienstmöglichkeiten erweitern, indem sie im Shop Boxen kaufen, die einzigartige und seltene EGG-Tokens enthalten. Erwerben Sie einen Inkubator und ein passendes VIM der Ebene C oder höher, um den so genannten Brutprozess zu starten, der jetzt allen Nutzern zur Verfügung steht.

Die neuen Verbesserungen und Upgrades von VIMworld bieten mehr Möglichkeiten, Spaß zu haben und Prämien zu sammeln, und machen die Plattform so zu einer der spannendsten, die es gibt! Interessierte Benutzer können VIMworld besuchen, dem Discord beitreten oder sich das Vision-Video ansehen, um mehr zu erfahren. Die nächsten Veröffentlichungen von VIMworld, die Spiele, Funktionen für dezentrale Finanzen (DeFi) und eine größere Multi-Chain-Kompatibilität umfassen, stehen bereits vor der Tür.

Greifen Sie jetzt auf VIMworld zu

VIMworld ist ein revolutionäres Ökosystem für nicht-fungible Token (NFT), das einen Raum schafft, in dem Unternehmertum und Spiel zusammenkommen und gedeihen. Das Herzstück von VIMworld sind die VIMs, eindeutige und unveränderliche digitale Assets, die ein unveränderliches Verifizierungssystem bieten. VIMs können Gefährten von EGGS ausbrüten, die es den Nutzern ermöglichen, sofortige Jackpots zu gewinnen, einzigartige Fähigkeiten hinzuzufügen und Spiel-Boosts zu stacken, was VIMworld zur ultimativen NFT-Plattform zum Spielen, Gewinnen und Verdienen macht.

Um sich mit VIMworld zu verbinden und alle Funktionen zu erkunden, laden Sie unsere speziell entwickelte Krypto- und NFT-Wallet Nufinetes herunter, die mit Apple- und Android-Geräten oder dem Desktop-Computer Ihrer Wahl kompatibel ist. Diese umfassende Multi-Chain-Wallet kann für mehrere gängige Blockchains verwendet werden und ermöglicht es den Nutzern, mit dApps zu interagieren, NFT-Sammlungen einzusehen und Token in einer sicheren, raffinierten Umgebung zu verwahren.

