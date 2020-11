Viña Morandé concretiza uma mudança de sucesso de estratégia no mercado do Brasil

SANTIAGO, Chile, 10 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Buscando consolidar nosso compromisso com o mercado brasileiro e aumentar nossa presença nele, nós da Viña Morandé temos o prazer de anunciar uma importante mudança de estratégia na comercialização de nossos vinos, a qual visa atingir os mercados de forma direta, sem intermediários, por isso informamos que João Carlos Prado Filho é, a partir de agora, nosso representante comercial para todo o Brasil.

Graças a esta aliança estratégica, três das nossas emblemáticas e premiadas linhas de vinhos – Pionero, Estate Reserve e Gran Reserva - estão agora disponíveis em algumas das mais prestigiadas e tradicionais cadeias de supermercados do Brasil. A eles se juntam o Visionário, um atrativo de entrada, disponível exclusivamente no mercado brasileiro. Os seus vinhos são elaborados com o mesmo pioneirismo e qualidade que sempre nortearam nossa vinícola.

Por meio dos supermercados Makro de São Paulo e Zona Sul do Rio de Janeiro, nossos vinhos já são encontrados em duas das maiores metrópoles do Brasil. Mas também estão à venda na Rede Premium Supermercados, maior rede de Santa Caterina, com mais de 53 lojas distribuídas no estado, Rio Grande do Sul e Paraná. Esta é uma grande notícia que se soma ao merecido reconhecimento de marca que a Viña Morandé já desfruta neste mercado, e também aumenta a sua presença em diferentes regiões deste grande país.

Viña Morandé, com mais de três décadas fazendo vinhos que transmitem o espírito pioneiro de seu fundador, é reconhecida por seu trabalho na exploração dos mais diversos terroirs do Chile, descobrindo elementos únicos que nos permitem criar vinhos com grande personalidade. O nosso amor pelos terroirs que melhor exprimem cada casta traduz-se em vinhos de prestigiadas denominações de origem, algumas ligadas à família do fundador da vinícola, como os vales do Maule e Casablanca.

Reconhecidos com excelentes pontuações, tanto nacional como internacionalmente, vale destacar aqui alguns dos nossos vinhos que o consumidor pode encontrar no mercado brasileiro. É o caso do nosso Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2018 do Vale do Maipo, área reconhecida mundialmente pela qualidade que esta cepa ali atinge (93 pontos atribuídos pelo Guia Descorchados do chileno Patricio Tapia e pelo norte-americano James Suckling), e do nosso Gran Reserva Pinot Noir do Vale de Casablanca, a zona costeira de clima frio que tanto prestigiou o vinho chileno.

