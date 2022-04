Viña Morandé é Eleita a Vinícola do Ano 2022

A Viña Morandé foi amplamente reconhecida pelo prestigiado guia Descorchados. O respeitado jornalista Patricio Tapia nomeou Viña Morandé como Vinícola do Ano 2022, destacando seu espírito dinâmico, aventureiro e inovador ao longo de seus 25 anos de história, distinguindo sua visão de futuro e dinamismo, observando que a Viña Morandé é "uma vinícola determinante no história recente do vinho chileno".

Este importante reconhecimento - que Descorchados concede pela primeira vez a uma vinícola chilena - soma-se a House of Morandé 2019 ter sido escolhido como Melhor Vinho Tinto do Chile, Melhor Blend Tinto e Melhor Vinho do Maipo Andes e consolida o compromisso que a vinícola assumiu de mostrar a grande diversidade de terroirs no Chile e a riqueza de variedades presentes no país.

A Viña Morandé, desde a sua criação, teve um foco claro na inovação: foi a primeira a plantar videiras no Vale de Casablanca, precursora no plantio de campos de alta densidade, pioneira no lançamento de uma linha chamada Aventuras focada em destacar a diversidade desconhecida dos terroirs do Chile; e foi um dos primeiros vinhedos a resgatar terroirs e técnicas ancestrais de vinificação, para citar alguns.

Patricio Tapia é um proeminente jornalista chileno com vasta experiência na cobertura de vinhos chilenos e sul-americanos para os meios de comunicação internacionais mais prestigiados, como a revista norte-americana Wine & Spirits e a revista inglesa Decanter.

FONTE Viña Morandé

