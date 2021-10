Viña Morandé eleita a Vinícola do Ano de 2022

SANTIAGO, Chile, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- À eleição de House of Morandé 2019 como Melhor Vinho Tinto do Chile, soma-se o reconhecimento da Viña Morandé como Vinícola do Ano de 2022, prêmio que pela primeira vez o Guia Descorchados em sua história concede a uma vinícola chilena, consolidando uma participação espetacular no mais prestigiado guia de vinhos chileno.