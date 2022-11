Vinamilk investit dans de nouvelles méga-laiteries pour accélérer la capacité d'approvisionnement pour l'exportation

HO CHI MINH VILLE, Vietnam, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Vinamilk, la principale entreprise laitière du Vietnam, a réalisé des progrès importants en veillant à ce que sa capacité de production puisse répondre à la demande intérieure et extérieure au cours des deux ou trois prochaines années grâce à deux projets de construction essentiels.

The perspective of the Moc Chau Dairy Complex Project in Moc Chau Highland The capacity of the UK's production lines in the Vietnam Powdered Milk Factory reaches nearly 23,000 products every hour The Hung Yen Dairy Factory will be officially started construction in 2023

Le premier projet verra la construction de la plus grande usine laitière de la province de Hung Yen et le second concerne le complexe laitier de Moc Chau dans le nord-ouest, qui va de pair avec les usines existantes et le système de fermes de Vinamilk. Une fois achevés, ces deux projets augmenteront la capacité de production de Vinamilk de 20 % en vue des prévisions établies et renforceront la position de l'entreprise sur le marché.

L'usine laitière de Hung Yen reliera les fermes laitières, les entrepôts et les systèmes de distribution existants de Vinamilk afin de créer un écosystème durable. Les avantages économiques associés sont conséquents. L'usine laitière d'une capacité totale de 400 millions de litres par an produira une variété de produits laitiers pour augmenter l'approvisionnement au Nord du Vietnam et pour l'exportation vers les régions de l'ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est), la Chine, le Japon et la Corée du Sud, entre autres.

Le complexe laitier Moc Chau, d'un montant de 130 millions de dollars, sera un écosystème agricole moderne et fermé composé de fermes laitières de haute technologie et d'usines de transformation qui serviront de facteur d'écotourisme supplémentaire. Ce projet, qui sera mis en œuvre en deux phases, produira à terme jusqu'à 1 000 tonnes par jour pour répondre adéquatement à la demande mondiale.

Les installations de production de Vinamilk au Vietnam, dont 13 usines et 14 fermes, ont suivi les normes internationales, contribuant à la valeur de marque de l'entreprise et à sa croissance rapide au cours de la décennie. Au cours des 15 dernières années, 615 millions de dollars ont été investis dans ses usines.

La société s'est également diversifiée dans le segment du lait en poudre avec deux usines au Vietnam. L'une d'entre elles, la Vietnam Powdered Milk Factory, a une capacité de production de 54 000 tonnes par an et répond aux besoins de près d'un million d'enfants chaque année avec des gammes de produits bien connues telles que Dielac, RiDielac et Optimum Gold.

Plus important encore, la variété des offres laitières est produite à l'aide de systèmes hautement automatisés alimentés par une technologie de pointe pour verrouiller les nutriments et le goût naturel, surtout vu dans Optimum Gold de Vinamilk. Cette préparation pour nourrissons contient des HMO, qui représentent le troisième composant le plus abondant dans le lait maternel. Les HMO ainsi que 26 vitamines, minéraux et DHA aident à prévenir l'adhésion des pathogènes, à favoriser une digestion saine et à améliorer le système immunitaire.

« Les produits Vinamilk sont exportés dans plus de 57 pays et territoires à l'échelle mondiale. Avec l'augmentation de notre capacité de production, nous sommes mieux placés pour répondre aux différents besoins du marché mondial », a déclaré Vo Trung Hieu, directeur du développement commercial international de Vinamilk. « Notre engagement envers nos clients reste fort, avec la recherche et le développement de nouvelles formules de produits alignés avec les besoins du marché, y compris notre conception et l'emballage qui sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. »

À propos de Vinamilk

Fondée en 1976, Vinamilk est la première entreprise laitière du Vietnam. Elle figure parmi les 40 plus grandes entreprises laitières au monde en termes de chiffre d'affaires et parmi les 10 marques de produits laitiers ayant le plus de valeur au monde, représentant 2,8 milliards de dollars américains. Vinamilk compte désormais 46 unités subordonnées au Vietnam et au Laos, au Cambodge, aux Philippines, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

