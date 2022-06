Vine Ventures fecha Fundo II com USD 140 milhões para investimentos em tecnologias em estágio inicial, triplicando Fundo I

A Vine lidera as primeiras rodadas de financiamento de empresas de tecnologia, investindo de USD 1 milhão a USD 10 milhões como primeira verificação. A empresa oferece apoio prático aos fundadores, o que já resultou em vários casos de sucesso. O Fundo II da Vine segue um início bem-sucedido do Fundo I, que foi criado em junho de 2020 e, até o final do ano de 2021, está reportando uma taxa interna de retorno (IRR) líquida de 251%. No Fundo I, 13 das 16 empresas do portfólio arrecadaram mais financiamento da Accel, Coatue, Felicis, Founders Fund, General Catalyst e Tiger Global, com muitas dessas transações facilitadas pelos relacionamentos da Vine. Entre elas estão: