Vinfast et ProLogium lancent une entreprise commune pour fabriquer des batteries pour véhicules électriques au Vietnam

TAIPEI, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- Vinfast, la première marque automobile nationale du Vietnam a mis à nu son ambition de dominer le marché des véhicules électriques du pays en adoptant la solution de batterie automobile solide de ProLogium, qui fait figure d'exemple.

Filiale de Vingroup, la plus grande entreprise privée du Vietnam, Vinfast a signé un protocole d'accord avec le premier fabricant mondial de batteries solides, ProLogium, afin d'accélérer la commercialisation des véhicules électriques à semi-conducteurs au Vietnam.

Selon le protocole d'accord, les deux parties créeront une entreprise commune pour produire des batteries automobiles solides (SSB) pour les véhicules électriques de Vinfast. L'entreprise commune aura la priorité pour acheter le produit SSB de PLG et sera autorisée à utiliser la technologie d'assemblage de packs SSB brevetée de PLG, MAB (Multi-Axis Bipolar+), pour produire des packs SSB CIM/CIP (cell is module/cell is pack : la batterie est le module/la batterie est le pack) localement au Vietnam. PLG produira des incrustations SSB (cellule de batterie semi-finie composée d'une cathode, d'un électrolyte solide et d'une couche anodique) pour l'entreprise commune dans l'un de ses centres de fabrication asiatiques (qui devrait atteindre une capacité de 1 à 2 GWh en 2022), ce qui permettra de soutenir le programme de production de masse des véhicules électriques Vinfast en 2023-2024.

Lancé il y a 4 ans, Vinfast est aujourd'hui le numéro 5 du marché automobile vietnamien et a créé un portefeuille de produits à large spectre. Au début de 2021, Vinfast a annoncé 3 modèles de SUV électriques intelligents et a démontré sa détermination à devenir une entreprise leader dans le domaine des véhicules électriques. Grâce à son partenariat avec PLG, Vinfast sera en mesure de construire des véhicules électriques qui offrent une sécurité optimale, une autonomie nettement plus longue, un temps de charge efficace comparable à celui des véhicules à carburant et une supériorité en termes d'intelligence et de performances.

Fondé en 2006, ProLogium est le premier et le seul fabricant de batteries solides au monde à avoir atteint une production de masse et à avoir vendu divers produits à des clients internationaux dans des secteurs tels que l'électronique 3C, l'industrie, le secteur médical et l'IdO. Actuellement, de plus en plus d'entreprises mondiales ont conclu des accords de coopération et ont commencé à tester, concevoir et commander des produits avec PLG, couvrant des secteurs tels que l'automobile, le stockage de l'énergie, la construction navale, l'aviation et l'espace, le transport ferroviaire, l'AGV, etc.

Pour en savoir plus sur ReverseLogix, consultez le site http://www.prologium.com/

Related Links

http://www.prologium.com/



SOURCE ProLogium