Vinho Tinta permite a vivência da pintura em tela com vinho

Do outro lado da tela, um instrutor guia os passos dos pintores, mostrando como podem fazer as pinceladas, como misturar as cores em uma paleta, como a água ajuda na diluição de tintas e na formação de novos tons e cores, entre outras dicas. E o resultado é uma versão pessoal do tema proposto. O quadro pode então ser emoldurado para ser colocado na parede de casa como decoração, ao lado do quebra-cabeça que foi montado pela família ou do porta-retrato de pessoas queridas.

Para o empresário Marcos Santos, a intenção agora é dar novas opções para quem está buscando algo diferente para fazer na pandemia. "A ideia original era fazer a pintura em um evento presencial. Com a pandemia, ganhamos mais alcance, pois mais pessoas podem participar e, com isso, mostramos que a arte é democrática e convida a todos para uma boa experiência", diz Marcos.

Toda semana tem live e, como tal, até quem não mora em Curitiba pode participar com um pouco de planejamento. É preciso de alguns dias de antecedência para fazer chegar a tela, os pinceis, os saches de tinta e demais materiais chegarem a seu destino, em outras partes do país, sempre sob consulta. Vinho Tinta já chegou em São Paulo e já teve clientes no Rio de Janeiro também.

Com a boa receptividade da proposta, em um momento em que famílias inteiras e turmas de amigos estão buscando alternativas para entretenimento aos finais de semana, Marcos vislumbra a oportunidade da Vinho Tinta como evento corporativo. "Temos muitas ideias para expandir nosso negócio e levar a arte e o vinho até muitas pessoas", diz Marcos.

Acesse o calendário de eventos aqui: https://vinhotinta.com/calendario/

Serviço:

Vinho Tinta – www.vinhotinta.com

Próximas lives: 03/09, quinta-feira: "Pôr do Sol"; 05/09, sábado: "Outono"; 06/09, domingo: "A traição das imagens".

[email protected]

Tel.: (41) 9 9615 5415

Quanto custa? A partir de R$ 65,00, com vinho e cavalete como itens opcionais.

