Vinícola InnVernia: visita obrigatória em Espírito Santo do Pinhal, SP.

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Após quase duas décadas de pesquisas, a vinícola InnVernia nasce com conceito inovador, aliando técnicas modernas com respeito à tradição milenar da viticultura.

O objetivo dos sócios sempre foi desenvolver o plantio de uvas originárias da Itália, de forma pioneira no Brasil. E, por isso, escolheram uma região única no país: a serra da Mantiqueira, localizada em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo.

A marca já nasce multirregional e multinacional, possuindo projetos no interior de São Paulo, em Sant'Ana do Livramento (RS), na Califórnia (EUA) além do Chile.

"Buscamos os melhores terroirs para produzir uvas sem precedentes, e, com técnicas singulares, obter vinhos únicos", explica Eduardo Cruz, empresário e idealizador do projeto.

O esforço para oferecer uma vinícola diferenciada faz todo sentido quando olhamos os números de consumidores de vinho no Brasil, explica Marcelo Luchesi, um dos sócios do empreendimento. De acordo com levantamento da Wine Intelligence, que analisa o setor vitivinícola no mundo, o consumo mensal de vinho em território brasileiro chegou a 36% da população adulta. Em 2010, esse percentual de consumidores era a metade do que é hoje.

Com clima e solos ideais para a produção de uvas de qualidade, a InnVernia oferece experiências singulares aos seus visitantes. O plantio de mudas de videiras é, de longe, a experiência mais procurada pelos amantes do vinho.

"Imagine o que é você plantar sua própria videira, colocar seu nome, acompanhar toda a evolução e, ao final, produzir o seu próprio vinho" complementa Priscilla Hennekan, diretora comercial da vinícola.

A temporada de visitação já se encontra aberta ao público com datas disponíveis para setembro e outubro de 2022

Serviço:

InnVernia

@innvernia #InnVernia

Whatsapp: (19) 97125-2109

Site: vivainnvernia.com

E-mail: [email protected]

Loja Virtual: innvernia.com

