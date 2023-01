VIOLETTA Y BROXEL ANUNCIAN ALIANZA PARA COMBATIR VIOLENCIA DE GÉNERO CON TECNOLOGÍA

Presentan versión 2.0 que incluye Whatsapp, y anuncian integración de contenido de violencia económica en el chatbot y el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- La Asociación Civil Violetta, creadora de una plataforma conversacional para prevenir la violencia de género, y Broxel, compañía líder en tecnología en medios de pago, anunciaron la firma de una alianza a largo plazo que tendrá tres grandes objetivos: el fortalecimiento permanente del chatbot, la integración de contenido de violencia económica en la plataforma, y la creación conjunta de productos financieros con perspectiva de género, que promuevan la inclusión. La alianza fue signada por Sasha Glatt, Floretta Mayerson, Carla Pilgram y Sara Kalach, fundadoras de Violetta, y Gustavo A. Gutiérrez Galindo, CEO y Fundador de Broxel.

"Broxel tiene la posibilidad de incidir en la inclusión financiera como ninguna otra empresa. En esa lógica de incluir a quienes por factores de ingreso, condición migratoria, o de género, han estado fuera de los servicios financieros, hemos decidido que esta alianza con Violetta, será nuestra brújula, nuestra guía para imaginar y desarrollar productos financieros que permitan incluir a miles de mujeres que financieramente son invisibles; mujeres que no tienen nombre ni apellido en el sistema financiero, porque no tienen una cuenta, una tarjeta a su nombre, lo que perpetúa los ciclos de violencia en los que se encuentran. La tecnología que tenemos en Broxel nos asegura que ese objetivo es posible; el compromiso social que compartimos con Violetta, nos recuerda que es necesario", mencionó el CEO y Fundador de Broxel, Gustavo A. Gutiérrez Galindo.

"Hoy presentamos Violetta 2.0, una nueva versión del chatbot que se encuentra disponible en Whatsapp; con tecnologías de punta y con contenido psicoeducativo basado en las necesidades de la comunidad, que convierten a Violetta en una herramienta aún más accesible para todas las personas", afirmaron las cofundadoras.

Durante la presentación de la alianza, Floretta Mayerson, co-fundadora de Violetta, expuso que a partir de la vinculación con Broxel, se determinó incluir contenido de violencia económica, en la plataforma conversacional: "Según el (INEGI), para 2020, la violencia económica tiene una prevalencia de 47.3% en mujeres cuyo estado civil es separada, divorciada o viuda y de 28.1% en mujeres casadas, y el rango de edad en el que más se presenta es entre 35 y 44 años. Encontramos un potencial enorme en la alianza Violetta-Broxel para llevar el impacto, y la prevención de la violencia de género a un nivel más profundo. Violetta integrará contenido psicoeducativo y socioemocional en torno a la prevención de la violencia económica a esta nueva versión de Violetta, y este 2023 se diseñarán y pondrán en el mercado productos financieros con perspectiva de género, que ayuden a combatir la violencia económica".

Violetta A.C. y Broxel, afirmaron estar plenamente conscientes de que no basta la detección de la violencia económica, sino la responsabilidad conjunta de prevenir y combatir sus causas y consecuencias, así como desarrollar productos con perspectiva de género, que permitan la inclusión financiera: "La invisibilidad financiera, el no tener una cuenta a su nombre, el no poder ahorrar, impide a las víctimas de la violencia de género el imaginar y construir una realidad diferente. Eso es lo que juntos, Broxel y Violetta, queremos cambiar. Queremos generar sororidad e inclusión a partir de la tecnología", puntualizó Gustavo A. Gutiérrez Galindo, CEO y Fundador de Broxel.

Las 4 cofundadoras de Violetta explicaron que todo el contenido que se entrega en el canal de WhatsApp y de la plataforma Web es creado por profesionales, y está dividido en 7 objetivos, que son temas amplios relacionados con la creación de relaciones sanas. Para hablar con Violetta basta escribirle al número: +52 5592252523.

Acerca de Violetta

A tan solo dos meses del lanzamiento de Violetta en WhatsApp, más de 25,000 personas se registraron en la plataforma, convirtiéndose en la confidente digital de más de 90 mil personas en su total histórico. Esto nos habla del potencial que tiene la herramienta para ayudar a las personas a construir relaciones libres de violencia, resultado de crear un espacio seguro digital con perspectiva de género.

Acerca de Broxel

Broxel es una compañía 100% mexicana, líder en tecnología en medios de pago. Desde su fundación en 2011, Broxel ofrece soluciones a la medida en las categorías B2B, B2B2C y B2C. Broxel es licenciataria oficial de Mastercard, Visa y Carnet, y a partir de 2021, partner de Google Cloud para la democratización de soluciones de tecnología financiera en toda América Latina. Broxel emite la tarjeta oficial de los Miami Dolphins en los Estados Unidos, y desarrolló el producto "Broxel Borderless" para satisfacer las necesidades financieras de los mexicanos en Estados Unidos. La compañía tiene cerca de 1000 colaboradores dedicados a la innovación, el desarrollo de tecnología y de nuevos productos para favorecer la inclusión financiera.

