Vircontech, une entreprise technologique basée à Budapest, rassemble les gouvernements locaux, les entreprises locales et les citoyens sur une plateforme commune pour raviver les quartiers

BUDAPEST, Hongrie, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- En collaboration avec plusieurs gouvernements locaux, maires, mairies, commerce local et associations d'entreprises, Vircontech, Budapest, a développé une solution innovante pour stimuler l'économie locale, créer de l'emploi et accroître les recouvrements des taxes de district. Exploiter la puissance des technologies testées – modélisation 3D, VR (réalité virtulelle), AR (réalitéaugmentée), IA et Marketplace Analytics, intégrées dans des applications conviviales pour des groupes d'utilisateurs spécifiques, c'est une première solution technologique complète spécialement créée pour raviver nos villes.

La solution redonne espoir aux villes et aux petites villes confrontées aux fermetures d'entreprises et au chômage en raison de l'augmentation des dépenses en ligne et de la réduction du nombre de visiteurs dues à la pandémie.

"Notre solution a été développée en réponse aux exigences de chacune des parties prenantes investies dans le bien-être du district," dit le directeur de Consumer Insights à Vircontech, "C'est littéralement pour le peuple, par le peuple."

Les principaux avantages sont les suivants :

· Les gouvernements locaux peuvent offrir des solutions et accéder en temps réel aux données et aux mesures sur les ressources disponibles, les aider à prendre des décisions de gouvernance, optimiser les ressources et créer des possibilités d'emploi sont quelques avantages tangibles.

· Les entreprises locales sont habilitées via une application dédiée au niveau de la ville offrant des opportunités de marketing et de promotion, optimisée avec la personnalisation basée sur l'IA.

· Chaque citoyen peut être impliqué dans le développement grâce à une application dédiée, riche en fonctionnalités de médias sociaux avec des niveaux de sécurité accrus.

· L'empreinte carbone et les niveaux de pollution sont réduits grâce à une exécution plus efficace de l'approche "Développer local, acheter local" et à l'optimisation de la logistique et de la distribution au niveau macro.

· L'approche modulaire permet des niveaux élevés de personnalisation pour traiter tous les problèmes locaux uniques. En commençant au niveau du district, la solution peut être intégrée de manière transparente dans d'autres districts, villes et l'élargir pour offrir une solution au niveau du comté et du pays.

En rassemblant la puissance des technologies testées dans différents domaines d'application sur une plateforme commune, la solution est prête à être déployée et l'entreprise est déjà en discussion avec des hauts fonctionnaires de divers pays.

Virtual Concept Technologies – Vircontech est une start-up technologique basée à Budapest avec des spécialistes du domaine dans les domaines de la réalité virtuelle (VR), de la réalité augmentée (RA), de l'analytique, y compris l'analyse des prévisions et des tendances, la modélisation 3D et le marketing mondial.

Vircontech est détenue à 100 % par Barthelemy Advisors et possède des compétences éprouvées pour avoir développé des projets dans divers domaines dans le monde entier.

