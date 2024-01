Virgin Music Group adquire a Saban Music Latin

SANTA MÔNICA, Califórnia, 4 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- O Virgin Music Group (VMG), uma divisão do Universal Music Group (UMG), líder mundial em entretenimento baseado em música, anunciou hoje a aquisição da Saban Music Latin. De acordo com os termos da transação, o Virgin Music Group adquirirá o catálogo da Saban Music Latin e o Virgin Music Group lançará futuros álbuns de artistas selecionados da Saban Music Latin.

Os artistas selecionados incluídos no catálogo da Saban Music Latin são: German Montero; Fuerza De Tijuana; Reykon; Jon Z; Almighty; Jesus Mendoza; Banda Cruz De Oro; Michael Stuart; Abel Zazueta Y Los De Culiacan.

A lista dos principais artistas da Saban Music Latin inclui Chesca, Loyal Lobos e YoGambii. Chesca é uma cantora e compositora porto-riquenha com dois singles nº 1 da Latin Billboard, que colaborou com as maiores estrelas do setor, incluindo Pitbull, Offset, Don Omar e Grupo Firme. Loyal Lobos é uma cantora e compositora colombiana – nomeada pela Rolling Stone, Billboard e Spotify como 'artista para ficar de olho' neste ano. YoGambii, com sua voz distintiva e única, está conquistando espaço no movimento trap latino em rápido crescimento e colaborou recentemente com Luar La L.

Nos últimos anos, o Virgin Music Group fez parcerias com alguns dos artistas e gravadoras mais dinâmicos da música latina para obter sucesso comercial e de crítica, principalmente em 2023 com Eslabon Armado (DEL Records), cujo single de sucesso 'Ella Baila Sola' alcançou um triunfo bombástico nas paradas, tornando-se uma das maiores histórias da música global deste ano e dando início a um ano fenomenal de ruptura para a música mexicana. A adição da lista da Saban Music Latin complementa perfeitamente a lista de artistas do Virgin Music Group, que já inclui estrelas latinas como Pepe Aguilar, Sech, Grupo Firme, Tainy, Dalex, Luis Alfonso Partida, El Yaki, ANAVITORIA, Dani Flow, Angela Aguilar e Grupo Recluta, entre outros. A VMG tem o compromisso de expandir ainda mais o alcance e o sucesso da música latina no mundo inteiro e atualmente opera divisões em oito mercados latinos, incluindo México, região andina, Chile, Argentina, Brasil, Espanha, Portugal e Estados Unidos.

Haim Saban, fundador do Saban Music Group, é um diretor não executivo independente da UMG.

Sobre a Saban Music Latin A Saban Music Latin é uma empresa global de entretenimento musical fundada em 2019 por Haim Saban, um pioneiro e líder mundial no setor de entretenimento e presidente e CEO do Saban Capital Group. A empresa fez uma parceria com o Universal Music Group, líder mundial em entretenimento baseado em música, para distribuição, publicação e marketing globais. Gus Lopez, veterano executivo do setor musical, é CEO da Saban Music Latin desde sua criação.

Sobre o Virgin Music Group O Virgin Music Group é o principal parceiro mundial de empresas musicais e artistas independentes que precisam de uma equipe independente com infraestrutura global e experiência local em todos os principais mercados musicais do mundo. O Virgin Music Group oferece soluções globais atraentes, eficientes e altamente flexíveis com a mais avançada tecnologia de marketing disponível para gravadoras e artistas independentes que desejam fazer sucesso. www.virginmusic.com

Sobre o Universal Music Group

No Universal Music Group, existimos para moldar a cultura por intermédio do poder do talento artístico. O UMG é líder mundial em entretenimento baseado em música, com um amplo leque de negócios engajados em gravação de música, publicação musical, merchandising e conteúdo audiovisual. Com o catálogo de gravações e músicas mais completo em todos os gêneros musicais, o UMG identifica e desenvolve artistas e produz e distribui as músicas com o maior sucesso de crítica e aclamação do mundo. Comprometido com o talento artístico, com a inovação e com o empreendedorismo, o UMG promove o desenvolvimento de serviços, plataformas e modelos de negócios a fim de ampliar as oportunidades artísticas e comerciais para nossos artistas e criar novas experiências para os fãs. Para obter mais informações sobre o Universal Music Group, acesse www.universalmusic.com.

