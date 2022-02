Virgin Pulse начинает 2022 год чередой наград

Компания признана лидером в области кадровых технологий и самым желаемым работодателем в ИТ-сфере

ПРОВИДЕНС (шт. Род-Айленд, США), 16 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Virgin Pulse — ведущая транснациональная компания в сфере обеспечения здоровья и благополучия с использованием цифровых технологий — объявила о получении в этом году двух престижных наград за улучшение гигиены труда и самочувствия миллионов людей по всему миру. Virgin Pulse становится обладателем награды HR Tech Award от TalentCulture второй год подряд. Кроме того, электронная биржа труда MojPosao.ba удостоила компанию звания самого желанного работодателя в ИТ-сфере 2022 года в Боснии и Герцеговине.

Компания TalentCulture остановила свой выбор на Virgin Pulse за содействие снижению барьеров для работодателей и создание приятного опыта для сотрудников за счет внедрения инноваций. Разработанная компанией платформа Homebase for Health® представляет собой надежное и простое в использовании средство, позволяющее сотрудникам управлять своим здоровьем и самочувствием, а также контролировать и поддерживать их. Платформа обеспечивает рекордную степень вовлеченности за счет оптимизации доступа к многочисленным ресурсам и живым «инструкторам», обеспечивающим персонализированную поддержку сна, управление течением хронических заболеваний, физическую активность, финансовое благополучие, психическое здоровье и стрессоустойчивость и многое другое.

Победители конкурса "Most Desirable Employer in IT" («Самый желаемый работодатель в ИТ-сфере»), проводимого первой и ведущей в Боснии и Герцеговине электронной биржей труда MojPosao.ba, выбираются путем голосования. Компания Virgin Pulse работает в Боснии и Герцеговине на протяжении четырех лет, имея более 500 местных сотрудников и два представительства в этих регионах. Компания получила признание за свою устойчивую и благоприятную корпоративную культуру и нацеленность на создание атмосферы учета индивидуальных особенностей для всех сотрудников.

«Для нас большая честь получить признание со стороны обеих организаций за свою приверженность научно-техническому прогрессу и новаторству, — заявил глава компании Virgin Pulse Крис Михалак (Chris Michalak). — Эти награды свидетельствуют об энтузиазме и целеустремленности наших сотрудников. Они изо дня в день делают все возможное и невозможное для обеспечения высокотехнологичных достижений с участием человека, позволяющих людям улучшать свое здоровье и самочувствие, одновременно сокращая медицинские расходы и оптимизируя результаты. Мы начинаем этот год сильными и мотивированными на то, чтобы сделать его наиболее значимым в нашей истории, изменив жизнь к лучшему для еще большего числа людей».

