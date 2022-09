Virginia 500 Power List reconhece o presidente e CEO do PRA Group

Kevin Stevenson, do PRA Group, é premiado pelo terceiro ano consecutivo como líder da Virgínia

NORFOLK, Virgínia, 2º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Kevin Stevenson, presidente e CEO do PRA Group, Inc. ( Nasdaq: PRAA), foi indicado para a Virginia 500 Power List de 2022-23 da Virginia Business Magazine.

A edição anual da revista Virginia 500 reconhece os líderes mais influentes do estado nos setores empresarial, educacional, político e governamental. Como cofundador e diretor de uma líder global de capital aberto no setor de empréstimos inadimplentes, Stevenson se destaca na categoria de finanças e seguros.

"Tenho a honra por estar entre as grandes pessoas que moldam nosso estado e realizar isso ao lado delas na qualidade de líder empresarial", disse Stevenson. "Acredito que onde as empresas têm sucesso, o mesmo acontece com as comunidades a seu redor. Espero que o PRA Group possa sempre exemplificar essa crença à medida que continuamos a fazer as coisas certas, pelas razões certas, com foco permanente no longo prazo."

Com sua sede localizada em Norfolk, Virgínia, o PRA Group está focado em ajudar os consumidores a melhorar seu futuro financeiramente, criando carreiras gratificantes para seus milhares de funcionários e retribuindo às comunidades locais em todo o mundo.

Para ler os dados da Virginia 500 Power List, acesse: https://www.virginiabusiness.com/article/finance-insurance-kevin-p-stevenson/

Sobre o PRA Group

Como líder global na aquisição e no serviços de empréstimos inadimplentes, o PRA Group devolve capital aos bancos e outros credores para ajudar a ampliar os serviços financeiros para os consumidores. Com milhares de funcionários em todo o mundo, as empresas do PRA Group ajudam os clientes a sanar suas dívidas. Para obter mais informações, acesse www.pragroup.com.

Contato para a imprensa:

Elizabeth Kersey

Vice-presidente sênior de Comunicações e Política Pública

(757) 961-3525

[email protected]

Contato para investidores:

Najim Mostamand, CFA

Vice-presidente de Relações com Investidores

(757) 431-7913

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg

FONTE PRA Group

SOURCE PRA Group