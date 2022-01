Virtue Diagnostics fecha um financiamento de Série B de US$ 100 milhões

XANGAI, 6 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Virtue Diagnostics, uma empresa inovadora de DIV (Diagnóstico In Vitro), acaba de anunciar o fechamento de US$ 100 milhões em financiamento da Série B. A Virtue Diagnostics, fundada em 2019, tem como foco testes clínicos para a China e para os mercados emergentes. A Sequoia China e a Morningside Ventures lideraram em conjunto a rodada de investimentos com a ORIZA Holdings. Os investidores existentes Lilly Asia Ventures e PerkinElmer Ventures participaram, enquanto que a HAOYUE Capital foi a consultora financeira exclusiva.

A Virtue Diagnostics é uma empresa global de DIV (Diagnóstico In Vitro) baseada em uma plataforma que se concentra em oferecer soluções clínicas acessíveis em todas as etapas da doença, incluindo a detecção muito precoce, o diagnóstico inicial, o monitoramento do tratamento e o gerenciamento mínimo da doenças residuais.

A sede corporativa e de P&D da Virtue Diagnostics Corporate está localizada em Singapura, a fabricação está localizada em Suzhou, na China e o CRO/laboratório clínico está em Pequim.

O futuro mercado de DIV da China é impulsionado pela inovação local. "A estratégia da Virtue Diagnostics é introduzir novas plataformas tecnológicas cooperando com empresas de tecnologia global, desenvolvimento de produtos e soluções especificamente orientados para o mercado chinês e acelerando o tempo de comercialização através da nossa equipe altamente especializada de P&D, registro e profissionais da área comercial", disse Johnson Zhang, CEO da Virtue Diagnostics.

A Virtue Diagnostics fez parceria exclusiva com a PerkinElmer para a espectrometria de massas clínica na China. O espectômetro de massas de triplo quadrupolo, produzido pela Virtue Diagnostics, foi lançado no terceiro trimestre de 2021 após receber a aprovação da NMPA. A Panovue, adquirida em 2021, é líder em patologia multiplex e oferece uma gama completa de soluções para sua plataforma de análise de cenários.

Embora a inovação local impulsione o mercado de DIV chinês, o setor de DIV em muitos países emergentes ainda está em seu início e depende de produtos importados. A Covid-19 pressionou os governos a fortalecer os recursos locais de DIV com incentivos. A Virtue Diagnostics está expandindo para oferecer produtos de DIV de alta qualidade e acessíveis aos mercados emergentes selecionados.

Johnson acrescentou: "A Virtue Diagnostics introduzirá tecnologias de diagnóstico inovadoras na China e, simultaneamente, nos mercados emergentes por meio de fusões e aquisições, joint ventures e entidades locais. Com nossa rica experiência no setor, capacidade de inovação e experiência internacional teremos êxito.

Yunxia Yang, da Sequoia China, disse: "A Virtue Diagnostics está construindo plataformas de tecnologia de diagnóstico competitivas. A equipe é altamente reconhecida por sua experiência global, sólidos conhecimentos técnicos e execução. Acreditamos que a Virtue tenha um alto potencial para ser um líder global. A Sequoia China está ajudando as empresas inovadoras de diagnósticos e dispositivos médicos a crescer rapidamente, para oferecer com rapidez melhores produtos aos pacientes".

Lu Huang, da Morningside Ventures, declarou: "Após 20 anos de desenvolvimento, o setor de DIV da China concluiu a substituição das importações. A tecnologia proporcionará um crescimento incremental do mercado interno. A Virtue é diferenciada por ter uma experiência empreendedora de sucesso na China e uma exposição internacional. A empresa cresceu rapidamente e obteve um grande progresso. A Morningside utilizará a sua experiência internacional, capital global e recursos tecnológicos para ajudar a Virtue a se tornar uma precursora no setor de DIV da China."

Sobre a Virtue Diagnostics

A Virtue Diagnostics é uma empresa inovadora de DIV centrada em doenças infecciosas, câncer e doenças crônicas. Nosso objetivo é utilizar nossas diversas plataformas tecnológicas para oferecer soluções clínicas para pacientes em todas as etapas da doença, incluindo a detecção muito precoce, o diagnóstico inicial, o monitoramento do tratamento e o gerenciamento mínimo da doenças residuais.

www.Virtuedx.com

