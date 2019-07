Virtuozzo anuncia atualizações para a solução de infraestrutura hiperconvergida de próxima geração

A plataforma possibilita aos clientes oferecer soluções em nuvem públicas ou privadas de bom custo-benefício com os recursos agregados que mais valorizam.

SEATTLE, 11 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Virtuozzo, provedora global de infraestrutura hiperconvergida (HCI) e soluções de virtualização, anunciou a atualização mais recente para a Plataforma de Infraestrutura Virtuozzo, seu produto de infraestrutura hiperconvergida de próxima geração. A atualização introduz recursos novos que proporcionam às empresas e provedores de serviços a habilidade para o lançamento de soluções em nuvem com aumento de agilidade e desempenho em seus centros de dados com baixo custo de propriedade.

A Plataforma de Infraestrutura Virtuozzo combina networking, armazenamento, gestão e computação resiliente em uma solução inteiramente baseada em software. A atualização possibilita aos clientes aperfeiçoar a estabilidade de sua infraestrutura e reduzir drasticamente os custos operacionais. Suporta com exclusividade inúmeros casos de utilização, como a nuvem privada virtual, nuvem híbrida, nuvem privada gerenciada e armazenamento como serviço. Entre os parceiros da Plataforma de Infraestrutura Virtuozzo ao redor do mundo estão United Hoster (Alemanha), OCS (Rússia), Tsukaeru (Japão), Cloudmatika (Indonésia), Treemind (África) e TLine (América Latina).

"A versão mais recente da Plataforma de Infraestrutura Virtuozzo possibilita aos provedores de serviços fornecer funcionalidade self-service e suporte multi-tenant aos seus clientes, permitindo um indicador time-to-value rápido para ambas as partes", disse Alex Fine, CEO da Virtuozzo. "Aborda também a demanda crescente dos clientes empresariais pelo alto desempenho de máquinas virtuais (VM)."

A Tline, uma provedora de soluções completas em nuvem e virtualização de serviços com operações na América Latina, é um grande exemplo. Carlos Pino, CEO da Tline disse: "Escolhemos a Plataforma de Infraestrutura Virtuozzo porque capacita-nos a oferecer aos clientes uma experiência em nuvem robusta, segura e escalável com a liberdade de administrar seus próprios recursos", adicionando que "também é compatível com um modelo de empresa baseado em assinatura que é importante para nosso crescimento."

Os recursos novos adicionais incluem:

Alta disponibilidade de VMs com restauração automática de volumes de trabalho em caso de falha de conexão (node)

com restauração automática de volumes de trabalho em caso de falha de conexão (node) IPs flutuantes e suporte de roteador virtual para capacitar usuários a expor VMs em redes públicas

para capacitar usuários a expor VMs em redes públicas Suporte de armazenamento de VM que permite aos usuários liberar recursos vCPU/RAM em seus projetos

que permite aos usuários liberar recursos vCPU/RAM em seus projetos Snapshots consistentes com aplicações de volumes em máquinas virtuais Linux e Windows

de volumes em máquinas virtuais Linux e Windows Suporte de sistema operacional hospedeiro para Microsoft Windows Server 2019 e Red Hat Enterprise Linux 8

para Microsoft Windows Server 2019 e Red Hat Enterprise Linux 8 Gestão de chaves SSH para VMs para garantir aos usuários acesso aos recursos de computação com segurança

Para mais informações sobre como provedores de serviços e empresas podem aproveitar os benefícios da Plataforma de Infraestrutura Virtuozzo acesse www.virtuozzo.com/vip.

Para testar a plataforma gratuitamente por 30 dias entre em contato com a Virtuozzo aqui.

Para receber mais informações em sua caixa de mensagem inscreva-se na página do blog da Virtuozzo.

