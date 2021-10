Visa choisit Callsign comme partenaire privilégié en matière d'identité biométrique comportementale et d'intelligence relatifs aux dispositifs

Callsign rejoint le programme Visa Fintech Partner Connect

LONDRES, 7 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Visa choisit Callsign , comme fournisseur privilégié d'identité numérique biométrique comportementale et de renseignements relatifs aux dispositifs. Dans le cadre de cet accord, Visa introduira les solutions de biométrie comportementale et d'empreintes digitales de Callsign dans son réseau d'institutions financières, de prestataires de services de paiement (PSP) et de commerçants en Europe.

Callsign rejoint le programme Visa Fintech Partner Connect, permettant aux banques, aux commerçants et à l'ensemble de l'écosystème des cartes d'accéder aux solutions d'authentification basées sur l'intelligence de Callsign, qui identifient positivement les consommateurs en utilisant la biométrie comportementale inhérente, tout en détectant et en prévenant la fraude.

La technologie Callsign aide les banques, les commerçants et les PSP à répondre à deux questions : l'utilisateur est-il celui qu'il prétend être ? Et est-il autorisé à accéder au service qu'il demande ? En utilisant des techniques d'apprentissage automatique, Callsign combine la biométrie comportementale, l'intelligence des appareils et la géolocalisation avec l'authentification multifactorielle pour aider à authentifier les identités des utilisateurs. Cette approche aide les banques, les commerçants et les fournisseurs de services publics à sécuriser et à authentifier l'identité des utilisateurs de manière transparente, en empêchant la fraude à un stade précoce et en ne laissant que les clients authentiques accéder à leurs services et effectuer des transactions en toute sécurité et en toute transparence.

L'accord intervient à un moment où la fraude monte en flèche, selon un récent rapport , une transaction frauduleuse sur deux dans le secteur de la finance était une prise de contrôle de compte. La fraude de paiement à distance (CNP) représentait 79 % de toutes les fraudes à la carte dans l'ensemble de l'espace unique de paiement européen et, les chiffres de la finance britannique suggèrent que dans l'argent perdu à cause des escroqueries de type Authorised Push Payment (APP) s'élevait à près d'un demi-milliard (£479 million) en 2020.

« La nécessité d'identifier avec précision les utilisateurs en ligne pour les paiements numériques et les services bancaires en ligne est essentielle en raison du passage aux transactions en ligne au cours des 18 derniers mois. Les organisations de services financiers recherchent la technologie qui offre l'expérience utilisateur la plus sûre, la plus précise et la plus transparente à intégrer dans leurs solutions. Nous sommes heureux de rejoindre le Visa Fintech Partner Connect pour travailler avec les principales fintechs européennes », a conclu Amir Nooriala, Président-directeur commerciale, de Callsign.

À propos de Callsign

Callsign est un pionnier de la confiance numérique grâce à une technologie propriétaire qui imite de manière unique la façon dont les humains s'identifient dans le monde réel. L'identification positive des utilisateurs authentiques garantit la confidentialité, la sécurité et une friction minimale tout en assurant que les mauvais acteurs sont bloqués. Par un simple balayage ou une saisie, les utilisateurs peuvent être reconnus personnellement avec une précision de 99,999 %, offrant ainsi la plus haute fidélité de reconnaissance des utilisateurs basée sur l'IA dans le monde numérique.

Pour en savoir plus sur la façon dont cette technologie est utilisée pour soutenir la confiance numérique dans les institutions financières, les gouvernements et le commerce dans le monde entier, rendez-vous sur le site : https://www.callsign.com/

