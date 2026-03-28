Visa, Street Soccer USA y Bank of America llevarán los parques Visa Street Soccer a Cada Ciudad Anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos

Diseñada para servir a las comunidades a nivel local, los parques Visa Street Soccer convierten espacios desaprovechados en centros activos y accesibles para el deporte, el aprendizaje y la conexión. A medida que se acerca el torneo, la expansión traerá infraestructura y programación impulsadas por la comunidad a las 11 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos, incluidos nuevos parques en Boston, Dallas/Fort Worth, Houston, Los Angeles, Miami, Philadelphia y Tacoma. Esta inversión en infraestructura centrada en la comunidad refleja el compromiso compartido de aprovechar el poder unificador del deporte para impulsar a las comunidades locales.

"A solo unos meses de la Copa Mundial de la FIFA™, estamos pasando de la preparación a la ejecución", dijo Kim Lawrence, presidenta regional para Norteamérica de Visa. "Este torneo es un evento global, pero su legado se construye a nivel local en los vecindarios que albergarán a los aficionados, a las familias y a la próxima generación de jugadores. Al expandir los parques Visa Street Soccer y apoyar a los negocios locales y a las personas que los impulsan a diario, estamos convirtiendo el impulso del torneo en una oportunidad importante que perdurará mucho más allá del partido final".

Cada parque está diseñado a la medida para ofrecer un uso específico y continuo por parte de las comunidades a las que sirve y cuenta con dos campos de nivel profesional de Bank of America, iluminación para uso prolongado, centros de aprendizaje y espacios de reunión flexibles. La programación se implementa en colaboración con socios comunitarios y se adapta a las necesidades locales, apoyando el juego recreativo, el enriquecimiento académico, la preparación para la fuerza de trabajo y la participación de la comunidad.

"Las comunidades se construyen con oportunidades accesibles para conectar, realizar actividades saludables y crecer", afirmó David Tyrie, presidente de mercadeo y soluciones digitales y especializadas para clientes de Bank of America. "Estas áreas son más que un simple lugar para jugar; son espacios donde las personas de todas las edades pueden encontrar puntos de convergencia a través del fútbol, desarrollar habilidades esenciales para la vida y forjar vínculos duraderos que fortalecen el tejido comunitario".

Desde la inauguración del primer parque en San Francisco el año pasado, la iniciativa ya está demostrando su impacto real con parques adicionales en Denver, Kansas City y Nueva York que en la actualidad albergan ligas juveniles y para adultos, apoyo académico extracurricular, sesiones de educación financiera y programas de formación laboral en colaboración con organizaciones locales. Los parques previamente anunciados en Nashville y Atlanta siguen en desarrollo, y las fechas de inauguración se anunciarán a medida que se finalice la planificación.

"No se trata de disfrutar un momento de emoción pasajera, sino de construir algo duradero", afirmó Lawrence Cann, cofundador y presidente de Street Soccer USA. "Estos parques están diseñados para generar constancia y accesibilidad, pero lo más importante es que pertenecen a las comunidades que los impulsan a diario. Con el liderazgo comunitario como base, crean un legado duradero, construido y mantenido por quienes consideran estos vecindarios su hogar. A medida que expandimos estas iniciativas a más ciudades del país, nos centramos en la permanencia para garantizar que este trabajo perdure mucho después de la finalización del torneo".

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ atraerá una atención global sin precedentes hacia Estados Unidos. A través de los parques Visa Street Soccer, y apoyando a las personas y las pequeñas empresas que los impulsan, Visa, Street Soccer USA y Bank of America ya están generando un impacto en la comunidad, al construir espacios que servirán a las comunidades locales mucho más allá del torneo.

Visa

Visa (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales, facilitando las transacciones entre consumidores, comercios, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo a través de la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, permitiendo que las personas, las empresas y las economías prosperen. Creemos que las economías que incluyen a todos en todas partes impulsan a todos en todas partes y consideran el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Obtenga más información en Visa.com.

Street Soccer USA

Street Soccer USA es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a abordar problemas sociales mediante programas de fútbol, brindando a las comunidades desfavorecidas vías para alcanzar su máximo potencial. Con un enfoque en programas de fútbol accesibles y el desarrollo de parques, SSUSA promueve entornos seguros, y comunitarios que empoderan a las personas y fortalecen los vecindarios. Gracias a sus sólidas relaciones con socios municipales y estatales, miles de donantes y fundaciones, marcas y socios clave del fútbol profesional, como la Fundación Adam R. Scripps, UNIQLO, Borussia Dortmund y la Serie A, entre otros, SSUSA ha crecido para servir a decenas de miles de jóvenes y familias cada año en 16 ciudades a nivel nacional, y su crecimiento continúa.

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 70 millones de clientes con 3,600 centros financieros, aproximadamente 15,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con cerca de 59 millones de usuarios de banca digital verificados. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 4 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

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FUENTE Bank of America Corporation