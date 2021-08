Vision Impact Institute elogia resolução da ONU sobre a visão

DALLAS, 2 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O Vision Impact Institute aplaudiu a Assembleia Geral das Nações Unidas pela adoção da resolução Visão para todos: acelerando a ação para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como um passo importante para correção de problemas de visão, essa resolução encarrega a comunidade internacional de melhorar, até 2030, a visão de 1,1 bilhão de pessoas que vivem com deficiência visual evitável.

Esse tópico é oportuno à medida que a sociedade como um todo lida com as consequências da pandemia da COVID-19 em termos de:

Educação infantil – a relação entre visão e aprendizado é fundamental, já que 80% do processo de aprendizado é de natureza visual. No entanto, com o avanço do aprendizado digital, as crianças estão passando por mudanças na visão, como miopia e cansaço visual, ao passar mais tempo em frente à tela e menos ao ar livre.

Segurança na direção – com até 90% das informações necessárias para a segurança na direção passando pelos olhos, uma boa visão é fundamental para maior segurança na mobilidade. Isso passa a ser mais importante à medida que os trabalhadores retornam aos prédios de escritórios e empresas.

Igualdade de gênero – pesquisas apontam que 55% das pessoas com deficiência visual são mulheres e meninas. As mulheres também podem enfrentar estigmas no que diz respeito ao uso de óculos. Esse ônus, agravado ao peso que a pandemia COVID-19 impôs de forma desproporcional sobre elas, destaca a necessidade de bons cuidados com a visão para as mulheres.

"Essa resolução é um passo muito necessário para garantir que todos tenham acesso a uma boa visão", disse Kristan Gross, diretor executivo global do Vision Impact Institute. "Como defensores da visão, trabalhamos há anos em parceria com outras pessoas para garantir que a visão seja um ponto central no diálogo para o desenvolvimento geral. Essa decisão unânime é um atestado da força das parcerias e coalizões que acreditam que uma boa visão é fundamental para desencadear o potencial humano."

