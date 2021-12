Vision Lithium verwerft nieuw lithiumgebied in Quebec

De van de verkopers verworven vorderingen beslaan 12.331 hectare (123 km 2 ) en, samen met de vorderingen van de Vennootschap, omvat het Gebied in totaal 320 vorderingen die 18.378 hectare (184 km 2 ) beslaan. Het Gebied ligt ongeveer 10 km ten zuiden van het historische mijnstadje Cadillac en ongeveer halverwege tussen de belangrijkste mijncentra van Rouyn-Noranda en Val-d'Or, in de provincie Quebec, Canada ( Afbeelding 1 ). Het Gebied is het hele jaar door gemakkelijk bereikbaar via goed onderhouden wegen en een regionale elektriciteitsleiding loopt parallel aan de weg door het Gebied. Het Gebied herbergt ten minste 4 pegmatietdijken die ongeveer 100 meter uit elkaar liggen en over een lengte van ten minste 300 meter langs de stroken worden gevolgd ( Afbeelding 2 ). In alle 4 de dijken in het Gebied zijn lithiumkristallen waargenomen, waarbij in sommige gebieden grote lithiumkristallen zichtbaar zijn ( Afbeelding 3 ). In 2016 zijn er twee hoogwaardige steekmonsters genomen van het Gebied die 2,67% en 7,34% Li 2 O opleverden.

Yves Rougerie, President & CEO: "Het Cadillac-lithiumproject is een spannende toevoeging aan ons groeiende portfolio van lithiumgebieden. Het Gebied ligt 10 km ten zuiden van de snelweg Trans-Canada en op slechts enkele meters van de secundaire weg, waardoor het Gebied goed bereikbaar is voor gekwalificeerd personeel en voor het vervoeren va materialen. Het Gebied herbergt een cluster van dicht bij elkaar gelegen parallelle lithiumhoudende dijken. Spodumeen is waargenomen in de uitlopende dijken en we denken dat het cluster waarschijnlijk meer dijken herbergt. De dijken zijn tot op heden hebben verrassend weinig onderzocht waarbij slechts een handvol monsters zijn genomen, maar geen boringen hebben plaatsgevonden. We zijn van mening dat het potentieel voor extra lithium-ontdekkingen binnen het belangrijkste clustergebied uitstekend is en het grotere Gebied heeft ook een enorm opwaarts potentieel om te worden ontdekt. Het hele aangekochte en uitgezette gebied is met bijna 200 vierkante kilometer erg groot. We zijn van plan om het Gebied in de winter voortvarend te gaan verkennen door boringen in het belangrijkste cluster van dijken en om volgende zomer veldwerk over het grote stuk land te plannen en af te ronden."

De Transactie

Het bedrijf is als koper vier afzonderlijke koopovereenkomsten aangegaan, één met elk van de volgende leveranciersgroepen (gezamenlijk de "Leveranciersgroepen"): (i) 9248-7792 Quebec Inc., Prospect Or Corp., en Stéphane Leblanc (gezamenlijk de "Leblanc-Lavoie Group"); (ii) Fancamp Exploration Ltd. ("Fancamp"); (iii) 9219-8845 Quebec Inc. (o/a Canadian Mining House), Réjean Raymond en Steve Labranche (gezamenlijk de "CMH Group"); en (iv) Denis Tremblay en Mireille Tremblay (gezamenlijk de "Tremblay Group").

Overeenkomstig de Koopovereenkomsten zal het Bedrijf:

een totale contante vergoeding van USD 102.427,92 aan de Leveranciersgroepen betalen;



als volgt in totaal 4.300.000 Aandelen aan de Verkopersgroepen uitgeven: (i) 1.000.000 aandelen aan de Leblanc-Lavoie Group; (ii) 1.500.000 Aandelen aan Fancamp; (iii) 1.500.000 aandelen aan de CMH Group; en (iv) 300.000 aandelen aan de Tremblay Group; en



aan elke leveranciersgroep een NSR-royalty van 2% toekennen op het deel van het eigendom dat is verworven van een dergelijke leveranciersgroep, waarvan de helft door het bedrijf kan worden teruggekocht voor USD 500.000,00 van elke leveranciersgroep, behalve Fancamp.

De Transactie blijft onderworpen aan een aantal afsluitingsvoorwaarden en verplichtingen na afsluiting, waaronder de gelijktijdige afsluiting van de transacties die worden overwogen in elk van de Koopovereenkomsten, de uitvoering van bepaalde akten en overdrachtsinstrumenten, de goedkeuring van de TSX Venture Exchange (de "TSXV"), en standaard sluitingsvoorwaarden voor transacties van deze aard.

De transactie zal naar verwachting de komende dagen worden afgerond.

De informatie met betrekking tot mogelijke cijfers die hierin worden gepresenteerd, is afkomstig van een werkrapport met betrekking tot een deel van het Gebied, gedateerd 18 juni 2018, dat werd opgesteld voor Lithium MétalsTech Wells-Lacourcière Inc. (een dochteronderneming van MetalsTech Ltd.) door Darren L Smith, M.Sc., P.Geol. De mogelijke exploratiedoelen in dit persbericht zijn conceptueel van aard. Er is onvoldoende exploratie geweest om een minerale hulpbron te definiëren en het is onzeker of verdere exploratie ertoe zal leiden dat het doel wordt afgebakend als een minerale hulpbron. Het bedrijf heeft de nauwkeurigheid of volledigheid van de gegevens van derden in dit persbericht niet onafhankelijk geverifieerd en kan deze niet garanderen, en beleggers dienen voorzichtig te zijn om op dergelijke informatie te vertrouwen.

De wetenschappelijke en technische informatie in dit persbericht is beoordeeld en goedgekeurd door Yves Rougerie, geoloog, president en CEO van het bedrijf. De heer Rougerie is een "gekwalificeerd persoon" zoals gedefinieerd in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Over Vision Lithium Inc.

Vision Lithium Inc. is een junior exploratiebedrijf dat zich richt op het verkennen en ontwikkelen van hoogwaardige, minerale activa, waaronder lithium en koper in Canada. Het bedrijf wordt geleid door bekwame en gekwalificeerde deskundigen op het gebied van minerale exploratie en zakelijke professionals met een grondige kennis van de markt voor batterijmaterialen die gevoed wordt door lithium-ionbatterijen. Vision Lithium zet zich in om nieuwe activa van wereldklasse te ontdekken en deze activa in productie te brengen, te beginnen met het Gebied dat moet worden verworven krachtens de Transactie, het Godslith-lithiumgebied dat zich in Manitoba bevindt; het lithiumgebied van Sirmac en het gebied van porfier/skarn koper-zink van Dôme Lemieux, beide gelegen in Quebec; en zijn skarn en breccia polymetallische Red Brook en Benjamin-gebieden in het noorden van New Brunswick.

Ga voor meer informatie over het bedrijf naar onze website op www.visionlithium.com of neem contact met ons op via [email protected].

TSXV, NOCH ZIJN DIENSTVERLENER VAN REGELGEVING (ZOALS DIE TERM WORDT GEDEFINIEERD IN HET BELEID VAN DE TSXV) AANVAARDEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE GESCHIKTHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DIT PERSBERICHT.

WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE: Dit persbericht bevat bepaalde "toekomstgerichte verklaringen" onder de toepasselijke Canadese effectenwetgeving. Toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot: potentiële mineralisatie, schattingen van de grenswaarde en andere factoren die ten grondslag liggen aan de historische schattingen, het potentieel om de historische schattingen uit te breiden naar andere delen van het Gebied, de plannen voor verdere boringen en exploratie, het vermogen van het bedrijf om alle vereiste goedkeuringen te verkrijgen om de Transactie te voltooien, de langetermijnvooruitzichten van de lithiummarkt en de activiteiten en activiteiten van het bedrijf na voltooiing van de voorgestelde Transactie. Toekomstgerichte verklaringen zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal schattingen en veronderstellingen die, hoewel ze als redelijk worden beschouwd, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de expliciete of impliciete door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke risico's en andere factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de historische schattingen worden mogelijk nooit minerale reserves en hebben geen aangetoonde economische levensvatbaarheid, de veronderstellingen die zijn gemaakt om de historische schattingen te berekenen, kunnen onnauwkeurig blijken te zijn, extra boringen en exploratie kunnen leiden tot een vaststelling dat er geen potentieel levensvatbaar mijnplan voor het Gebied is; algemene zakelijke, economische, concurrerende, politieke en sociale onzekerheden; vertraging of het niet ontvangen van goedkeuringen van de raad van bestuur, aandeelhouders of regelgevende instanties; en het vermogen van het bedrijf om zijn zakelijke doelstellingen uit te voeren en te bereiken. Er kan geen garantie worden gegeven dat de toekomstgerichte verklaringen nauwkeurig zullen blijken te zijn, aangezien de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van de verwachtingen in dergelijke verklaringen. Dienovereenkomstig mogen lezers niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Het bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de wet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1700007/Map_with_Cadillac_Property.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1700009/Photo_of_dike_at_Cadillac_Property.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1700004/Photo_of_lithium_crystals_at_Cadillac_Property.jpg

Neem voor meer informatie over de Transactie contact op met: Victor Cantore, Executive Chairman, Tel: 514-831-3809, E-mail: [email protected]; Yves Rougerie, President en Chief Executive Officer, Tel: 819-316-0474, E-mail: [email protected]

